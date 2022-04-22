QA整理包／沒打3劑疫苗？遶境、旅行團、健身房今起這24場所不能去

台灣疫情燒不停，昨（21)日增加2969例本土個案再創高。中央流行疫情指揮中心日前預告強化特定場域、族群的疫苗接種限制，新規定自今(22)日起生效。包括遶境、旅行團、健身房等都將成為「禁區」，如果沒打滿3劑疫苗者將不得參與、進入。《聯合新聞網》整理出QA讓你知道3劑新規定適用範圍。

Ｑ：哪些場所要打滿3劑疫苗才能進出？

指揮中心公布24場域，會接觸不特定人士、或無法保持社交距離，經評估有較高傳染風者險，都需要打滿3劑疫苗才能進入，包括遶境、進香團等宗教活動參與成員；團體旅遊由旅行社承攬，參加成員屬於不特定人士的旅遊；以及健身房、八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）等場合。

24類場域包含哪些 教育部（共8項） 高級中等以下學校及幼兒園

兒童課後照顧服務中心

社區大學

短期補習班

樂齡學習中心

競技及休閒運動場館業

游泳池

高級中等以下學校表演藝術類團隊練習 經濟部（共9項） 錄影節目帶播映場所

電子遊戲場營業場所

資訊休閒營業場所

視聽歌唱場所

桌遊、麻將休閒館營業場所

會議及展覽場館

歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮）、視聽理容及及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所

大型餐宴、婚宴場所

美容美體業 勞動部（共1項） 職業訓練場所 衛生福利部（共6項） 托嬰中心

衛生福利多元預防社區式活動

衛生福利機構（社區型）

失智社區服務據點

親子館（托育資源中心）

民俗調理業

4月22日起強化新冠疫苗第3劑接種規範。圖／指揮中心提供

Ｑ：如果在4月22日之前已訂好旅行團，沒打滿3劑還能跟團嗎？

就算是4月22日以前已經訂好的旅行團，仍要按照新規範，應打滿3劑才能參加。依照指揮中心規範，4月22日起凡參與不特定對象組成之旅遊團，旅客需出示3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

交通部承諾，旅客若無法成行，退費可適用「國內旅遊定型化契約第13條」規定，旅行社可提出已代繳的行政規費或已支付的必要費用單據，扣除後將餘款退還旅客。

Q：有哪些特殊情況，沒有打滿3劑，仍能參加旅行團？

(1)12歲以上未滿18歲完成第二劑接種者可參團。

(2)未滿12歲者；18歲以上，已打完兩劑但「未滿」間隔期(12週)者，出示施打兩劑證明即可參團。

(3)有醫生證明不能施打「所有」疫苗者，提供參團前一天或當天的快篩陰性證明，即可參團。

(4)委託旅行社辦親友團，若成員間彼此特定且認識，例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，則不受打滿3劑疫苗規定。

Q：既然進入健身房必須打滿3劑，我運動時可以脫口罩嗎？

指揮官陳時中表示，運動時候希望大家更輕鬆、不用戴口罩，但運動呼吸比較急促，飛沫傳染可能性變高，且運動時間較長，且一般停留在健身房的時間也較久，因此改要求民眾進入健身房前打滿3劑且出示相關證明，就可以不用戴口罩。

Ｑ：還有哪些人需要打滿3劑疫苗？

接種新冠肺炎公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關，殯葬場所及24類場所之工作人員皆需打滿3劑疫苗。已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑；新進人員於首次服務前，若未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

Ｑ：我就是不想打疫苗，或是不能打疫苗，會被罰錢嗎？

指揮官陳時中指出，要求打疫苗但非強制，疫苗覆蓋率是重要抗病毒手段，希望民眾能盡快接種。雖然不會因此開罰，但相關人員不打疫苗就得定期提供陰性篩檢證明。

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