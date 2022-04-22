快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

QA整理包／沒打3劑疫苗？遶境、旅行團、健身房今起這24場所不能去

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎本土確診人數近日居高不下，圖為日前台北車站疫苗接種站湧現人潮。記者余承翰攝影／報系資料照
新冠肺炎本土確診人數近日居高不下，圖為日前台北車站疫苗接種站湧現人潮。記者余承翰攝影／報系資料照

台灣疫情燒不停，昨（21)日增加2969例本土個案再創高。中央流行疫情指揮中心日前預告強化特定場域、族群的疫苗接種限制，新規定自今(22)日起生效。包括遶境、旅行團、健身房等都將成為「禁區」，如果沒打滿3劑疫苗者將不得參與、進入。《聯合新聞網》整理出QA讓你知道3劑新規定適用範圍。

Ｑ：哪些場所要打滿3劑疫苗才能進出？

指揮中心公布24場域，會接觸不特定人士、或無法保持社交距離，經評估有較高傳染風者險，都需要打滿3劑疫苗才能進入，包括遶境、進香團等宗教活動參與成員；團體旅遊由旅行社承攬，參加成員屬於不特定人士的旅遊；以及健身房、八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）等場合。

24類場域包含哪些

教育部（共8項）

高級中等以下學校及幼兒園
兒童課後照顧服務中心
社區大學
短期補習班
樂齡學習中心
競技及休閒運動場館業
游泳池
高級中等以下學校表演藝術類團隊練習

經濟部（共9項）

錄影節目帶播映場所
電子遊戲場營業場所
資訊休閒營業場所
視聽歌唱場所
桌遊、麻將休閒館營業場所
會議及展覽場館
歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮）、視聽理容及及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）場所
大型餐宴、婚宴場所
美容美體業

勞動部（共1項）

職業訓練場所

衛生福利部（共6項）

托嬰中心
衛生福利多元預防社區式活動
衛生福利機構（社區型）
失智社區服務據點
親子館（托育資源中心）
民俗調理業

4月22日起強化新冠疫苗第3劑接種規範。圖／指揮中心提供
4月22日起強化新冠疫苗第3劑接種規範。圖／指揮中心提供

Ｑ：如果在4月22日之前已訂好旅行團，沒打滿3劑還能跟團嗎？

就算是4月22日以前已經訂好的旅行團，仍要按照新規範，應打滿3劑才能參加。依照指揮中心規範，4月22日起凡參與不特定對象組成之旅遊團，旅客需出示3劑COVID-19疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

交通部承諾，旅客若無法成行，退費可適用「國內旅遊定型化契約第13條」規定，旅行社可提出已代繳的行政規費或已支付的必要費用單據，扣除後將餘款退還旅客。

Q：有哪些特殊情況，沒有打滿3劑，仍能參加旅行團？

(1)12歲以上未滿18歲完成第二劑接種者可參團。

(2)未滿12歲者；18歲以上，已打完兩劑但「未滿」間隔期(12週)者，出示施打兩劑證明即可參團。

(3)有醫生證明不能施打「所有」疫苗者，提供參團前一天或當天的快篩陰性證明，即可參團。

(4)委託旅行社辦親友團，若成員間彼此特定且認識，例如：學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，則不受打滿3劑疫苗規定。

Q：既然進入健身房必須打滿3劑，我運動時可以脫口罩嗎？

指揮官陳時中表示，運動時候希望大家更輕鬆、不用戴口罩，但運動呼吸比較急促，飛沫傳染可能性變高，且運動時間較長，且一般停留在健身房的時間也較久，因此改要求民眾進入健身房前打滿3劑且出示相關證明，就可以不用戴口罩。

Ｑ：還有哪些人需要打滿3劑疫苗？

接種新冠肺炎公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關，殯葬場所及24類場所之工作人員皆需打滿3劑疫苗。已接種2劑疫苗且滿12週者，應儘速接種第3劑；新進人員於首次服務前，若未完整接種3劑疫苗，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

Ｑ：我就是不想打疫苗，或是不能打疫苗，會被罰錢嗎？

指揮官陳時中指出，要求打疫苗但非強制，疫苗覆蓋率是重要抗病毒手段，希望民眾能盡快接種。雖然不會因此開罰，但相關人員不打疫苗就得定期提供陰性篩檢證明。

新冠肺炎

延伸閱讀

4月22日疫情整理包／新北特搜隊員確診 台北看守所5受刑人PCR陽性

QA整理包／兒童是否打疫苗爸媽好苦惱 看國外施打狀況、副作用、不建議接種者

QA整理包／朋友確診怎麼辦？被匡列怎麼辦？ 10大疫情常見疑惑一次看懂

4月21日足跡整理包／19縣市活動史一次看 本土案例直逼3千炸出「逾70張圖卡」

相關新聞

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

國內單日確診個案本土3766例、境外93例，中央流行疫情指揮中心陳時中今日表示，日前已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬...

台電、中油等維持社會機能機關 指揮中心要求設防疫長

新冠肺炎疫情未見趨緩，指揮中心今公布新增本土病例達3766人。指揮中心表示，適用於中央目的事業主管機關認可，為維持社會機...

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

新冠肺炎疫情未見趨緩，指揮中心今公布新增本土病例達3766人，並於今日指出，因應疫情進入社區流行階段，為防範疾病於醫療機...

移工重大確診應變措施上路 30人廠場有1移工確診就啟動

疫情嚴峻，為因應移工發生重大群聚確診，勞動部今發布「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」，當單一廠場員工數30...

政院：123.5萬劑快篩試劑 24日前鋪貨至全國通路

行政院官員今天說，這兩天國內業者會陸續鋪貨35萬劑快篩試劑至全國通路，週末前再增加30萬；進口快篩試劑則由國防部派駐人員...

陳時中估460萬人染疫即共存 一圖表看「我們準備好了嗎」

昨單日確診個案破三千例，本土案例二九六九例、境外移入八十九例，其中新北市單日增一千例為最多，目前全國有六點四萬人居家隔離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。