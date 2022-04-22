青壯年染疫當打第四劑 防疫女神曝私心選擇這一款兒童疫苗

近日國內疫情急速升溫，昨（21）日本土病例更逼近3000人，就連藝人、政治人物等名人都相繼確診，讓許多民眾憂心忡忡，趕緊前往醫療院所施打疫苗來保護自己，「防疫女神」家醫科醫師許書華就對於不同年齡層的防疫提出看法，並且透露在小朋友的疫苗選擇上，自己私心偏BNT多一些。

許書華在自己臉書「許書華醫師 陪妳寫日記」文中提到，身邊的名人和朋友陸續傳出確診，大家都能體認到全台都是風險，不過日子還是要過，只要基本功都做好，警覺一點，倒也不用因噎廢食了。

對於不同年齡層的防疫，許書華也提出看法，她認為如果青壯年沒有多重慢性病、風險因子不高，現在如果感染確診，就把它當作打第四劑疫苗，「養好免疫好好休息，有交叉保護後更不容易再感染」。她提醒若是染疫，重要任務是有所警覺，注意自我隔離等規定，不要肆無忌憚趴趴走傷及無辜。而有些老人家或是還不敢打好打滿的人就要特別小心，畢竟本錢還不夠，身邊的人也要多注意保護他們。

至於小朋友如何防疫，或者該打什麼疫苗，許書華表示身為家長都有自己的考量，現實上的確兒童重症比例相對低，這對爸媽而言其實是0和1的問題，她說「我的重點會放在讓他們吃好睡好，免疫正常發揮一尾活跳跳」。

至於小朋友該選擇BNT還是莫德納疫苗，許書華透露目前私心是偏BNT多一些，「保護力雖不若莫德納，但在兒童施打上資料比較多，安全性較令人放心」，不過她也說想法可能隨疫情滾動式調整。許書華還提醒家長開始準備家庭照顧活動和可能會請到的防疫照顧假，不能由阿公阿嬤來照顧，「阿公阿嬤自己比較危險」。

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