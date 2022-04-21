確保醫療量能 屏東縣啟動輕症確診者居家照護
因應近期本土疫情再次升溫，屏東縣依循中央流行疫情指揮中心指引，自今天起啟動「屏東縣政府COVID-19居家照護計畫」，符合輕症條件者將安排於居家照護，確保醫療能量。
縣長潘孟安透過新聞稿表示，這項居家照護計畫讓輕、急、中、重症確診者分流，減輕醫護負擔，居家照護的確診民眾下載使用「健康益友APP」，縣內有139家醫療院所提供線上視訊診療，57家社區藥局及23家衛生所提供用藥諮詢。
潘孟安表示，民眾可請親友代領或使用送藥到宅服務，關懷服務中心也設置24小時專線電話。
潘孟安今天也發出一封關懷信給居家照護者，感謝他們配合防疫，居家照護期間會設有電子圍籬管制，並有縣府及醫療團隊進行追蹤關懷。
潘孟安提醒，居家隔離期間如有採檢或其他必要交通需求，防疫計程車扮演交通運輸重要角色，且承擔相當風險，因應防疫需求，專車專用，縣府補助每天每輛車輛新台幣3500元外，基於使用者付費原則，即日起使用防疫計程車將依縣市收費標準跳錶收費。
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