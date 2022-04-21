沒確診就是沒朋友？疫情擴散「人人都恐中鏢」 醫預言6大變化

本土確診數連日破千，使民眾人心惶惶。病毒蔓延之際，無論是身邊的親朋好友或國家政要，都可能成為目標，更有人以「還沒確診是不是你沒有朋友？」開玩笑。「ICU醫師陳志金」參照其他國家的經驗指出，隨著新冠肺炎感染擴大，人們的生活也將產生「6大變化」。

國內爆出首例醫院院長確診的消息，許多政治人物、媒體人也接連染疫，陳志金醫師認為，未來對於類似的消息民眾不需太過驚訝，因為病毒不長眼睛，在疫情大流行之際，無論你的同學、同事、朋友或家人都有機會「快篩兩條線」。

「我們很慶幸的，比人家晚發生」，陳志金醫師從其他國家的經驗，推測未來生活的「6大變化」：

1.現在一旦有人確診就停班、停課的模式，未來會改變 2.確診者的隔離時間也會逐步的縮短 3.快篩會取代PCR做為確診或解隔離的依據 4.民眾會依染病後的風險（年紀、免疫疾病、是否完成疫苗注射），分級健康管理 5.保存醫療量能，風險低的族群「自我管理」，醫療院所則著重在重症病人的治療 6.民眾維持正常生活、國門大開、疫情記者會停開、報導變少，再也沒有人在乎確診數字

疫情蔓延後，比起在乎「誰確診了」，民眾可能更關心「誰沒有染疫」的消息，外國許多人與親友見面時也會以「你怎麼還沒確診？是不是沒有朋友？」開玩笑，由此看出病毒已逐步融入日常生活，人們的心態也隨之改變。

陳志金醫師也舉新加坡為例，該國的疫情政策仰賴大量的快篩、人民的自律自主、手機（App、資訊）系統的協助，藉此縮減許多匡列、疫調、追查足跡的人力，也可以減少大量的停班停課。

「我們準備好接受這樣的轉變了嗎？」，陳志金醫師也在文末提出疑問。國內疫情擴散之際，相關政策及民眾的心態仍處在「摸索狀態」，要跟上他國的腳步，恐還需一段時間。

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