6到11歲兒童接種二劑莫德納 需間隔12周劑量減半
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天明確表示，新冠肺炎兒童疫苗可接種莫德納2劑，間隔12周，劑量是成人的一半。指揮官陳時中表示，目前最快進來的是莫德納，BNT輝瑞的兒童疫苗還沒簽約，所以還沒進來。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若兒童出現六大症狀，包括抽搐、意識不佳、呼吸困難、嘴唇發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁及冒冷汗，可撥119或緊急送醫。
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