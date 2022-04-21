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居家照護整理包／倒垃圾、看醫生該找誰？ 雙北服務一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎確診患者暴增，全台將啟動居家照護機制。圖／聯合報系資料照（記者曾學仁攝影）
新冠肺炎確診患者暴增，全台將啟動居家照護機制。圖／聯合報系資料照（記者曾學仁攝影）

國內單日確診數接連突破新高，為安置輕症、無症狀確診者及居家隔離者，全台各縣市已陸續啟動居家照護計畫，並針對居家照護者提供關懷服務。由於現段雙北確診數已佔全台確診數近半，《聯合新聞網》就台北市、新北市對居家照護者所提供的關懷服務整理如下：


生活關懷

包含確診者資訊確認及提供、每日關懷、生活物資採買與宅配、關懷包、垃圾清運、戶外清消、心理諮詢、寵物照護、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置、其他緊急需求。民眾可依需求向相關單位尋求協助。

醫療照護

啟動虛擬醫院，由聯合醫院進行協助，包含健康／就醫評估、通訊診療、送藥服務、轉診後送、醫療諮詢、通報安置情形。

圖／截自臺北市政府衛生局官網
圖／截自臺北市政府衛生局官網


生活關懷

包含生活物資採買、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱壞家戶協助，防疫旅館協助安置、其他及緊急事故協助。民眾可於上午9時至下午6時撥打各區關懷專線取得協助，其他時段請語音留言或撥打1999。

醫療照護

包含評估輕重症分流，為身體不適者提供遠距關懷、安排視訊診療、送藥、或評估是否後送至檢疫中心或醫院。民眾可依所處地區聯繫責任醫院取得協助。

新冠肺炎 居家照護 居家隔離

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