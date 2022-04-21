疫情暴增地方負擔重 藍營籲速定指引

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨21日呼籲指揮中心簡化居家照護流程、提供快篩試劑與降低地方政府防疫負擔。（影片截圖）
國民黨21日呼籲指揮中心簡化居家照護流程、提供快篩試劑與降低地方政府防疫負擔。（影片截圖）

「確診暴增，地方政府已無力負擔，指揮中心應儘速制定居家防疫指引！」國民黨21日召開記者會，呼籲指揮中心制定居家指引、提供地方更多快篩試劑與盤點防疫量能。國民黨副秘書長王育敏批評，指揮中心不能要求民眾「自主應變」，應該效仿外國提供學校與地方政府大量快篩試劑，才能與疫共存。

制定居家照護指引

王育敏表示，疫情傳播速度飛快，居家照護需求上升，但無論是地方政府、村里長與民眾都不清楚居家照護該怎麼做，她呼籲指揮中心應儘速制定居家防護指引。

「地方衛生局不能再加班了。」文傳會副主委黃子哲指出，韓國、日本都出現公務員因處理防疫而過勞死的現象，目前新北與台北都已放棄疫調，避免基層公務員累壞。他表示，指揮中心要照顧這些防疫人員的權益，讓他們能更永續的工作，否則無力面對未來更嚴峻的疫情，他痛批現在根本是「將帥無能，累死基層。」

輕重症要分流

台北市議員徐弘庭則說，台灣現在在輕症居家照護的指引還非常混亂，如果不做好輕重症分流，恐重現香港高死亡率的覆轍，而因應大量居家照護就需要大量快篩試劑，他也提醒蔡政府要儘速採購國外快篩試劑發給民眾。

在輕重症分流上，徐弘庭也建議未施打疫苗兒童、高齡慢性病與罹患先天疾病者須建立特殊通報管道，降低119負擔。國民黨文傳會主委林家興則提出3點呼籲：簡化居家照護流程、供應縣市政府快篩劑，研擬居家提供血氧機，還有提早盤點各地醫療運送量能，讓民眾面對疫情有所依據，降低地方政府負擔。

林家興並以日本舉例，日本有專責的「自宅療養者中心」，負責監控居家照護者的狀況，並提供24小時醫療諮詢服務。他希望指揮中心也能仿效國外，才能讓台灣真正與疫共存。

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