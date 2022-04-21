為何第3、4劑叫「追加劑」 醫師製圖一看就懂

昨(20)日，指揮中心公布建議65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者施打第2次追加劑。部分民眾疑惑為何不直接說第3、4劑，而是「追加劑」或「第2次追加劑」。「ICU醫師陳志金」在臉書粉專解釋：「因為你的第3不是我的第3」。

陳志金在臉書提到，一般打完基礎劑再追加的，稱作「追加劑」。但免疫不全及免疫力低下者，在施打基礎劑後還可以再多打「基礎加強劑」，因此對他們而言，追加劑就等同第4劑、第二次追加劑就是第5劑。

陳志金補充，目前12至18歲免疫不全的族群，間隔五個月可以打第一次追加劑。18歲以上，間隔12週（以週為單位）可以打第一次追加劑，間隔五個月可以打第二次追加劑。

許多網友看完後恍然大悟，「感謝醫師，碰到一些疑問總是能在醫師這裡被解惑」、「正在一頭霧水中，多謝阿金醫師的詳解」、「好像繞口令，總而言之，趕快打！」、「看完後，加上圖表，非常清楚」。

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