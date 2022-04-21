因應居家照護 高市先期規劃移工確診分流
高市府啟動「確診者居家照護計畫」，勞工局邀集人力仲介業者及大型移工宿舍管理單位，研商如移工確診於宿舍隔離及關懷措施，以降低宿舍群體染疫風險及周延確診者關懷服務。
高雄市政府18日啟動「確診者居家照護計畫」，並開設居家照護中心為確診者評估並提供各項居家照護服務。考量移工宿舍居住型態，勞工局19日即邀集人力仲介業者及大型移工宿舍管理單位研商。
勞工局今天新聞稿指出，由於移工通常多人同住宿舍，生活多群聚行動，染疫風險更應加強關注，因此開會研商重點針對工廠內移工染疫後，研商居家照護及隔離措施，以有效管控與安置。
勞工局表示，近兩年來因應疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快速變動，分別要求大型移工宿舍進行降載、分艙分流、備妥1人1室隔離房等防疫措施；日前更要求中油、台電、中鋼、台船等高雄4大國營企業及38家關鍵企業全力落實快篩，保障企業產線量能正常運作，並強化社區防護力。
勞工局呼籲，雇主及仲介業者應落實宿舍管理與移工生活照顧，最好的防疫措施首屬接種疫苗，尤其是第3劑接種，雇主及仲介業者應積極協助移工完成接種，以降低確診傷害，並加入移工專屬「LINE@移點通」服務平台，及時接收防疫資訊。
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