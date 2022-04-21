兒童打疫苗家長兩難「打完出事誰負責？」網一句話道破真相

政府雖宣布開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗，不少家長陷入兩難，怕小孩不打疫苗若是染疫重症風險高，又怕他們打完疫苗有副作用，小小身軀難以承受。有家長表示，要簽同意書為孩子做決定，壓力真的很大。

有網友在ptt八卦板提出質疑，不少大人打莫德納、打AZ、打BNT都有不良反應，「那請問，難道疫苗的副作用會閃過小朋友嗎?」，萬一打完疫苗，小朋友身體有狀況誰要負責？他認為，兒童打莫德納數據還不夠多，他建議家長決定讓孩子施打前還是要參考國外資料，多加思考。

許多人心存觀望，「說的好像大人打有人負責一樣」、「還是先觀望，等有小孩的BNT再打」、「你知道美國6-11歲BNT施打率只有34%嗎」、「等有小孩可以covavax再打」、「自主應變，自求多福」、「都叫家長簽同意書了是誰要負責？」

兒童施打莫德納停看聽。製表／醫藥組

也有人覺得隨機應變，「到時候可能變成沒打的不能去學校上課」、「自主應變，自求多福」。有人覺得打疫苗也是多一種選擇，「強迫你打了嗎？給疫苗是一種選擇，你可以不選，但總比沒得打沒得選好」、「比較怕副作用就不要打，比較怕染疫就打」。

針對家長關心的安全性不良反應，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊表示，分析BNT疫苗及莫德納疫苗的實證資料，顯示兩者對於急診、住院或感染的預防效果皆達七成，安全性也高。但現有安全性資料規模落差大，而BNT在美國有約八百萬筆資料，但莫德納提報到歐洲藥品管理局僅五千名接種者資料。

長庚大學醫院系小兒科教授林奏延表示，以全球染疫死亡率估算，我恐有五十例兒童確診死亡，呼籲盡速討論幼兒打疫苗，並建議第一劑疫苗以mRNA疫苗為主，減少兒童重症機會。

資料來源/疾管署、美國CDC、採訪整理。製表／醫藥組

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