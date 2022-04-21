萬一居家照護10天吃什麼？備貨指南參考中國封城物資

突然接到醫院評估，自己確診後要在家隔離休養，10天閉門不出，應該準備哪些物品度過這突發狀況？或許，封城多日的中國市民「囤積了哪些民生必需品？」可供參考。

隨著Omicron 變種病毒的疫情升溫，本土確診人數於4月15日破千例，台灣或有愈來愈多輕症或無症狀的確診民眾，將依照新的防疫規定在家隔離休養。

為避免臨時應變措手不及，事先可以在家中準備哪些民生用品，以應付這10 天甚至更久足不出戶的日子呢？而且情急之下，可能一時不知道該從哪裡買？買點什麼？買多少？

或許封城經驗「豐富」的中國大陸民眾，可以提供一些「囤貨指南」的線索。參考大陸微信公眾號《丁香醫生》所整理的一份清單，詳列了假使在缺少外界補給的情況下，依然能維持相對正常的生活所需。

食品類：必備、可久放和「抒壓品」

居家照護期間，所有被隔離的人必須繭居在家，關於食物的備貨原則，是先吃新鮮卻不易保存的食物，以避免放久之後腐爛，接著再來「消耗」那些可以長期存放的食物。

日常必不可少的食品存貨 必備日常食品｜成年每日分量 主食｜300公克（麵條、米、麵粉） 冷凍肉品｜120公克（雞、豬、牛、魚、蝦） 蛋｜1天1顆 保久乳或奶粉｜300ml 食用油｜25～50公克 雜糧｜小米、糙米、綠豆、紅豆等 新鮮蔬菜｜- 冷凍蔬菜｜花椰菜、蘆筍、毛豆、胡蘿蔔等 調味料｜- 資料來源：《丁香醫生》 整理：邱莉燕

《丁香醫生》公布食品類必備清單時提醒，主食包括麵條、米、麵粉，很經放，但建議買真空包裝或完整密封，以免長蟲。成年人每天吃主食的量在300公克左右，一袋白米若是10公斤裝，足夠一個人撐一個月。

冷凍肉品方面，成年人每天得吃120公克肉類，建議把買到的大分量鮮肉切成小塊分裝冷凍，吃時按量解凍就好。除了豬肉也可以考慮牛排、凍蝦、雞胸肉等。

雞蛋在冰箱冷藏的話，保鮮期是40～60天。可按家裡人口準備，至少保證每人每天一個雞蛋。至於保久乳或奶粉，牛奶的消耗量是每人每天300毫升，如果擔心保久乳占空間，也可以選擇更耐儲存的奶粉，或者乳酪。

每頓飯都會用到的食用油，成年人每天食用油攝入量大概是25～50公克，三口之家準備兩桶5公升左右的食用油，撐一個月綽綽有餘。如果是用不沾鍋或氣炸鍋烹飪，用油量還會更少。

雜糧豆類如小米、糙米、綠豆、紅豆，耐儲存還可以充當主食，也能提供米麵中缺少的維生素和膳食纖維。

新鮮蔬菜方面，依照儲存時間可分三大類（如下圖）。同樣是先吃儲存時間較短的蔬菜，接著再來烹調那些可以放較久的蔬菜。（大陸用語奶白菜為青江菜、油麥菜為A菜、西蘭花為花椰菜、茭白為筊白筍、芸豆為四季豆、豇豆為長豆、之意）

圖／取自丁香醫生微信公眾號

而冷凍蔬菜的種類，通常有花椰菜、蘆筍、毛豆、胡蘿蔔，能放幾個月甚至更久，且不用挑菜洗切，方便料理。

每天自己做三頓飯的日子，可別低估任何一種調味料的作用，包括鹽、醋、糖、油、蔥、薑、蒜、辣椒花椒。另外，還可以買一些複合調味料，比如火鍋底料、濃湯罐頭、咖喱等。隔離久了，可能會想換換口味。

不必冷藏的充饑好夥伴

餃子、包子、手抓餅、蔥油餅等冷凍食品，很耐儲存，但一定要對自家冰箱的冷凍室大小有概念，常見的單／雙開門冰箱冷凍室在50／100升，應該能裝進15～30盒冷凍水餃，但別忘了還有其他東西要冷凍。

木耳、香菇、豆皮等，在乾燥的室溫下就能存放，還有袋裝的脫水蔬菜、紫菜等，煮麵煮湯丟一把很好用。泡麵同樣是耐儲存的充饑好夥伴，偶爾改變下口味，可以多買。但以袋裝為佳，桶裝太占地方，也容易為住處製造過多的垃圾。

非常耐放的食品，有空間可以多準備 冷凍食品｜小米、糙米、綠豆、紅豆等 乾製食品｜木耳、香菇、豆皮、紫菜、脫水蔬菜等 速食｜泡麵、即食麥片、肉鬆等 罐頭｜- 抒壓品｜飲料、咖啡、茶、零食 資料來源：《丁香醫生》 整理：邱莉燕

即食麥片則可以當早餐，一大包沖牛奶可以吃很久。罐頭是將食物滅菌後再罐裝密封，隔絕空氣來保存的，無須使用防腐劑，不必擔心食品安全問題。「彈盡糧絕時，這些會是你最後一道防線，」《丁香醫生》提醒。

另外，也不妨準備一些能讓身心愉悅的「奢侈品」，比如飲料、咖啡、茶等，或者再買些自己喜歡的洋芋片、果凍、餅乾、糖果等零食，偶爾解解饞。

生活用品類和常用藥類

家用消毒液、酒精或酒精濕巾、口罩、一次性手套等，按需要準備即可。廚房用品如洗碗精、垃圾袋、保鮮膜／袋／盒。比較占空間的肉類可以切成小塊用保鮮盒、保鮮袋分裝後放入冰箱，節省空間還能防止「冰箱味」。買些小型封口器或夾子，封上吃不完的食物，避免受潮、發霉。

若是家有嬰幼兒，尿布、奶粉、輔食等也可多備。長期吃不到新鮮蔬菜水果的話，用維生素C片或複合維生素片暫時代替也是可以的。

特別注意一點，如果有慢性疾病或其他疾病，一定把自己常吃的藥物充分備齊。

若是還能考慮到居家照護期間的休閒，不妨準備一張瑜伽墊，或是啞鈴、無繩跳繩等運動器材。回顧在2020年疫情期間《動物森友會》大賣，不知是否有新的遊戲將再次熱銷？

（本文出自2022.4.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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