台灣新冠肺炎確診連日暴增，為什麼我們不用太過擔心？

現在的你，還擔心疫情嗎？

如果把時間，倒回2021年5月15日那天，當時正值週六，本土病例新增180例、雙北升三級警戒，幾乎所有人都一窩蜂的擠近超市、大賣場囤積物品──畢竟，那是台灣在面對疫情後，第一次真正大規模的本土病例爆發，不僅原先正常的生活完全被打破，一直延續近兩個月的封鎖生活，如今也歷歷在目。

那時候的心境，基本上是種人心惶惶的時光，深怕被傳染、完全不敢出門、校園停課、開啟遠距辦公的模式，在初次面對疫情的擔憂下，餐廳無法營業、任何無法維持社交距離的活動皆全面關閉，人們這才體悟到，疫情下的正常生活，是多麼的得來不易。

不過，自8月疫情趨緩後，距離去年疫情爆發的時間時隔近1年，2022年4月的今天，隨著變種病毒Omicron的進入，疫情似乎即將一發不可收拾，連日確診病例和清明連假、媽祖繞境後的蔓延，似乎非常可觀。

然而，相比去年的緊張、惶恐、不安，台灣人目前的態度卻和過去有著不小差異，這除了是一種看透、人生還是要過的坦然，更是與病毒共存的新生活方式。

現在的你，還擔心疫情嗎？為什麼客觀來說，我們更應該用放寬心的角度，對新冠肺炎抱持著謹慎卻不緊張的態度？

1、時空背景的不同，疫苗施打率非常普及

去年5月疫情爆發的時刻和今年Omicron的肆虐，最大的不同就是全台疫苗施打率的差異，當年疫情爆發時，台灣幾乎沒什麼人打過疫苗，面對當時更早期疫情的穩定和對疫苗的不信任態度，願意打疫苗的人寥寥無幾，就算想打也沒機會打。但目前已完全不同。

根據衛服部的數據，截至2022年4月11日為止，全台疫苗施打比率為第一劑83.86％、第二劑78.98％、第三劑追加劑52.88％，就連第四劑加強劑也有0.83％的比率施打完畢，累計接種人次達5039萬0458次，整體來說相對於去年的情況，人們對病毒的抵抗力已經和往年大不相同。

但為什麼打了疫苗後病例數還是如此暴增呢？

專家解釋，人們應該認知的是，疫苗可以防止90％以上的病例產生重症而住院、甚至死亡，但疫苗其實並不能完全阻止病毒的傳播，這就是為什麼接種完整疫苗的人明明已經產生抗體，但他依然會感染新冠肺炎，並將病毒傳染給他人──即便對方也接種了疫苗。

2、染疫者幾乎絕大多數為輕症或無症狀

在新冠肺炎2020大流行的初期，由於案例爆發的快、沒有疫苗的對應，使得許多染疫的患者因為迸發各種呼吸道衰竭的相關疾病而過世，那時的情況帶走了不少抵抗力低落的長輩，確實令人心碎。

不過，隨著疫苗的普及，還有當今流行的病毒株幾乎全是Omicron，使得你我真的其實不用太過操心。

Omicron病毒的特性，就是傳染力高、症狀輕微，對比Delta病毒嚴重的破壞力，Omicron顯得更溫和。

根據衛服部的數據，今年1月1日至4月11日的4415個本土病例當中，輕症和無症狀者達4400人，佔所有患者的99.66％，而中重症只有15人，分別是中症患者13人，佔比僅0.29％、重症患者2人，佔0.05％。就數據比例來看真的不用太過擔心。

許多染疫的患者，產生的症狀都只是小感冒，在對生活根本沒太大影響的狀況下，吃藥、多休息就能痊癒，甚至還有許多人是繼續上班也不在意；特別是Omicron的症狀，大多只包含肌肉痠痛、疲憊感、輕微咳嗽等，加上感染者主要都是年輕人，甚至可能都沒有任何症狀發生。

在沒有重症導致住院、不影響醫療量能的狀況，民眾自然也不太擔心了。

3、國外的經驗──他們對疫情早就見怪不怪

對那些總確診數超高的歐美國家來說，它們早在2020年就經歷了多次單日確診數十萬人的惡夢期，當時對疫情的不熟悉、沒有疫苗的出現，使不少人都經歷過那場難以想像的晦暗，有的鎖國、有的封城，還有全面關閉任何可能影響疫情的公共場所，甚至許多人的家人染疫死亡，也沒辦法見上一面。

正是有過這段外人難以想像的大風大浪，民眾的心境如今也變得更加豁達，當疫苗普及以後，似乎再也沒有什麼能限制大家想要自由的嚮往──狂歡、群聚、派對，確診數字只是參考，重要的是過自己想過的生活，跨國旅行當然也不例外。

以韓國（Korea）為例，其實若以確診數來看，韓國的疫情狀況，堪稱是目前全球最嚴重的國家，在3月時，它單日確診人數高達62萬人，這數字遠比那時最嚴重的印度（India）、單日40萬人確診還要高上不少。

而現在的韓國，疫情依然沒有緩解下來，更是以每天20萬人確診的速度攀升，但韓國的生活有不一樣嗎？完全沒有。

韓國目前的生活狀況，除了和疫情前幾乎無異之外，民眾還是可以去電影院看電影、去餐廳用餐、到百貨逛街、參加各種活動、看球賽、去酒吧，除了半夜12點後禁止一定人數的群聚之外，基本上沒什麼特別的規定。

不僅如此，韓國衛生當局也多次強調與病毒共存的生活模式，對許多台灣人來說，大概很難想像那樣的情境。

此外，韓國現在還開放國際旅客，只要打完第三劑疫苗，或是一定期限內完成兩劑疫苗者，可免隔離直接入境，是種由內、外都對疫情抱持開放的態度。

瑞典已經不把疫情當一回事

在北歐的瑞典（Sweden），它們成了全球第一個宣布、正式公開新冠肺炎疫情已經結束的國家，也就是說所有瑞典人都不再受任何疫情相關的限制，可以過完全正常的生活。

瑞典衞生和社會事務大臣蕾娜哈倫格倫（Lena Hallengren）就說，「我們知道疫情尚未成為過去，但對於像以往的限制和封閉，那種生活已經結束了。」

對瑞典政府來說，新冠肺炎已經被認定為和流感相同的一般疾病，不再被歸類為「危害社會的嚴重傳染性疾病」，因此，瑞典還取消了疫苗通行證制度，未來也不再檢測、篩檢新冠肺炎，更從此不再公布確診人數。

因此，從宣布此項規定時還有單日2萬餘人確診的瑞典，隔天起確診人數都是0人，完全是徹底接納疫情和生活共存的態度。

（本文出自2022.4.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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