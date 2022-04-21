本土確診狂飆...實聯制調閱越多次風險越高？真相曝光

新冠肺炎疫情大流行，20日新增2386例本土確診，再創下疫情以來單日新高。民眾人心惶惶，擔心和確診者足跡重疊。疫情當下，民眾可自行到疾管署網頁（https://sms.1922.gov.tw）查詢行動電話簡訊認證，了解足跡有無被相關單位疫調，進一步提高警覺，有人擔心是不是被疫調過越多次風險越高，指揮中心發言人莊人祥解釋，這僅代表與確診者足跡重疊機率大，也不是疫調越多次風險就越高。

當民眾進入疾管署查詢網頁後，請輸入手機號碼，再輸入圖形驗證碼，並點選取得簡訊驗證碼，隨後系統就會發送OTP驗證碼到手機，此時再輸入驗證碼，就可了解該支手機近28天，相關實聯制有無被相關單位疫調及疫調的情形，進而了解可能有無和確診者足跡重疊。

新冠肺炎疫情大流行，民眾想了解有無被疫調，可以到疾管署網頁查詢。圖／截取自疾管署網頁

不過民眾也擔心是不是被疫調越多次「風險就越高」，莊人祥則回應，該平台是基於資訊公開，方便民眾調查實聯制紀錄被調閱的資料，有調閱紀錄不代表和確診者足跡一定有重疊，像有些縣市調閱資料時，不只是調閱確診者出沒該地點的時間，確診者抵達前、離開後的時間都會調閱。

莊人祥也說，就算實聯制紀錄被調閱，只是代表和確診者足跡重疊機率大，民眾不用過度驚慌，「也不是被調閱越多次風險越高」。面對大量確診者，指揮中心及地方政府不論是在居家隔離匡列速度或是公布疫調足跡方面，似乎已力不從心，指揮官陳時中更不斷強調，請大家自主應變。如今疫情當下，人人自危，照顧好自我健康已是當務之急。

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