本土確診狂飆...實聯制調閱越多次風險越高？真相曝光
新冠肺炎疫情大流行，20日新增2386例本土確診，再創下疫情以來單日新高。民眾人心惶惶，擔心和確診者足跡重疊。疫情當下，民眾可自行到疾管署網頁（https://sms.1922.gov.tw）查詢行動電話簡訊認證，了解足跡有無被相關單位疫調，進一步提高警覺，有人擔心是不是被疫調過越多次風險越高，指揮中心發言人莊人祥解釋，這僅代表與確診者足跡重疊機率大，也不是疫調越多次風險就越高。
當民眾進入疾管署查詢網頁後，請輸入手機號碼，再輸入圖形驗證碼，並點選取得簡訊驗證碼，隨後系統就會發送OTP驗證碼到手機，此時再輸入驗證碼，就可了解該支手機近28天，相關實聯制有無被相關單位疫調及疫調的情形，進而了解可能有無和確診者足跡重疊。
不過民眾也擔心是不是被疫調越多次「風險就越高」，莊人祥則回應，該平台是基於資訊公開，方便民眾調查實聯制紀錄被調閱的資料，有調閱紀錄不代表和確診者足跡一定有重疊，像有些縣市調閱資料時，不只是調閱確診者出沒該地點的時間，確診者抵達前、離開後的時間都會調閱。
莊人祥也說，就算實聯制紀錄被調閱，只是代表和確診者足跡重疊機率大，民眾不用過度驚慌，「也不是被調閱越多次風險越高」。面對大量確診者，指揮中心及地方政府不論是在居家隔離匡列速度或是公布疫調足跡方面，似乎已力不從心，指揮官陳時中更不斷強調，請大家自主應變。如今疫情當下，人人自危，照顧好自我健康已是當務之急。
▪【疫情專題】4月20日新增本土2,386例、境外移入95例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言