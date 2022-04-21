「居家照護」單日聲量破萬 陳時中「自主應變」網熱議炸鍋

新冠肺炎疫情大流行，20日新增2386例本土確診，再創下疫情以來單日新高。民眾人心惶惶，擔心和確診者足跡重疊。疫情當下，民眾可自行到疾管署網頁查詢行動電話簡訊認證，了解足跡有無被相關單位疫調，進一步提高警覺，有人擔心是不是被疫調過越多次風險越高，指揮中心發言人莊人祥解釋，這僅代表與確診者足跡重疊機率大，也不是疫調越多次風險就越高。

2022-04-21 09:19