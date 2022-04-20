確診數攀高 高市交通局送小黃司機3000份快篩
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑需求也增加。高市交通局免費提供快篩試劑給計程車司機，讓司機可隨時檢查自己身體狀況，做好健康監測。
國內確診人數持續攀高，為維護防疫期間公共運輸安全，交通局今天發布新聞稿表示，將提供3000份快篩試劑，透過高雄市計程車公會、車行、合作社等協助發送所屬司機，加強計程車防疫作為。
交通局表示，市府持續宣導防疫，並加強計程車各項防疫工作，落實乘車全程戴口罩、車輛清消及提醒乘客簡訊實聯制，或下載「台灣社交距離」App。乘車期間禁止飲食，避免交談喧嘩。
交通局也提醒司機，車輛可適度微開對角車窗保持通風，保護自己及乘客安全。已拿到快篩試劑的李姓司機說，看到每天確診者愈來愈多，載客時也會擔心自己身體安全，有免費快篩試劑可以自我檢測，對自己和乘客都更有保障。
交通局呼籲，民眾若出現身體不適等症狀，或快篩結果顯示陽性，應立即與衛生局聯絡或撥打1922，並依照指示處理。防疫期間，搭乘公共運具要確實配合防疫戴口罩，共同維護搭乘安全。
▪【疫情專題】4月20日新增本土2,386例、境外移入95例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言