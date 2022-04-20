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確診數攀高 高市交通局送小黃司機3000份快篩

中央社 / 高雄20日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑需求也增加。高市交通局免費提供快篩試劑給計程車司機，讓司機可隨時檢查自己身體狀況，做好健康監測。

國內確診人數持續攀高，為維護防疫期間公共運輸安全，交通局今天發布新聞稿表示，將提供3000份快篩試劑，透過高雄市計程車公會、車行、合作社等協助發送所屬司機，加強計程車防疫作為。

交通局表示，市府持續宣導防疫，並加強計程車各項防疫工作，落實乘車全程戴口罩、車輛清消及提醒乘客簡訊實聯制，或下載「台灣社交距離」App。乘車期間禁止飲食，避免交談喧嘩。

交通局也提醒司機，車輛可適度微開對角車窗保持通風，保護自己及乘客安全。已拿到快篩試劑的李姓司機說，看到每天確診者愈來愈多，載客時也會擔心自己身體安全，有免費快篩試劑可以自我檢測，對自己和乘客都更有保障。

交通局呼籲，民眾若出現身體不適等症狀，或快篩結果顯示陽性，應立即與衛生局聯絡或撥打1922，並依照指示處理。防疫期間，搭乘公共運具要確實配合防疫戴口罩，共同維護搭乘安全。

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