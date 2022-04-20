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新北籲簡化居家隔離流程 陳時中：疫調減至2天

中央社 / 台北20日電
新冠肺炎本土確診案例急速升高，居家隔離人數也上升。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者潘俊宏攝影 潘俊宏
新冠肺炎本土確診案例急速升高，居家隔離人數也上升。圖為居家隔離示意圖，非新聞當事人。報系資料照／記者潘俊宏攝影 潘俊宏

本土疫情升溫，新北市長侯友宜稱居家隔離爆量，呼籲中央簡化流程。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前已將疫調簡化至2天，完成後無需中央核可即可開立隔離通知單。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新北市長侯友宜表示，地方政府忙著處理爆量的居家隔離，通報要上傳又要等核定，隨後還要寫居家隔離書，呼籲中央減少不必要的文書與電話。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，隨疫情升溫，中央一再縮小疫調範圍，從最初14天一路縮短至2天，主要僅針對密切接觸者進行重點疫調，居家隔離單也全面電子化，今天上午已發文通知各縣市衛生單位。

陳時中說，目前新北市因確診個案多，通知居家隔離的速度會慢一點，但自接到電話通知就開始起算居家隔離天數，務必儘速返回隔離處；若被通知確診，則務必1人1室，避免和家人親近，也不要外出。

在流程方面，陳時中指出，目前只要地方疫調後，無須中央核可即可開立隔離通知單，同時也呼籲民眾被匡列當下能夠冷靜回憶、正確填寫資料，疫調人員就不用反覆打電話確認，可縮短行政流程。

陳時中表示，目前中央已授權地方進行匡列隔離及疫調，中央不會干涉。

新冠肺炎

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