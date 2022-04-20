北市確診個案居家照護上線首日 關懷包量能短缺
台北市今天啟動居家照護，副市長黃珊珊說，因需求大增，原要送給居家照護及居家隔離者的關懷包量能有困難，將以優先給居家照護確診個案，待重新招標，再恢復發送給居家隔離者。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，黃珊珊說，各區居家關懷中心今天上線，預期會需要一些時間磨合，但會以最快速度提供居家照護及居家隔離者必要服務。
黃珊珊指出，本來會發送給居家照護及居家隔離者的關懷包，因為一下子人數大增，量能有困難，所以會優先給居家照護的確診者，暫停送給居家隔離者，等重新對外招標、打通物流系統後就會持續發送，大概需要一週的時間。
媒體詢問，居家照護許多配套措施是由里長協助，不過市府仍未將SOP發給里長。黃珊珊說，里長需要了解的部分就是實施居家照護對社區造成的風險，才能協助防疫，因此會透過民政系統將相關圖卡發給里長，而居家照護及居家隔離者的名單，由於涉及隱私，就不會提供。
至於目前居家照護累積人數及運作狀況，黃珊珊說，因為今天是第一天上線，所以衛生局還在瞭解個案狀況並陸續安置、派案中，而居家照護者則是會有一些緊張，不過關懷中心提供醫療資訊後就會安心在家隔離。
國民黨籍台北市議員耿葳質疑，願意為確診者送藥的藥局數僅占全部的1/3、211間，未來恐陷「藥師荒」。黃珊珊強調，市府兩週前就跟台北市藥師公會達成合作共識，工會將全力協助有慢性病的確診者，其他確診者則會由視訊看診的聯合醫院負責送藥，不會有「藥師荒」。
▪【疫情專題】4月20日新增本土2,386例、境外移入95例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言