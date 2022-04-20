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北市病患救護送醫 柯文哲：不分有無確診避延誤

中央社 / 台北20日電
台北市長柯文哲下午以視訊主持防疫記者會。記者楊正海／翻攝
台北市長柯文哲下午以視訊主持防疫記者會。記者楊正海／翻攝

台北市因應確診個案人數激增啟動居家照護，台北市長柯文哲今天指出，北市救護車不會再分病患有無確診，一律做好完整防備，把每個人都視為可能染疫，避免延誤就醫。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲說，現在每日新增案例大幅上升，早就超過醫院及防疫旅館的量能，因此在今天讓居家照護全面上線。

柯文哲指出，以前在醫院時，醫護受到的訓練就是會把病人當作有染上很多奇奇怪怪的病，要做好完整防備，加上社區已有太多潛藏感染源，所以未來北市救護車不會再分病患有沒有確診，直接把每個人都視為可能染疫，避免延後就醫。

台北市衛生局表示，居家照護、居家隔離、居家檢疫者，若有緊急就醫需求，以撥打119叫救護車為原則，若衛生局規劃或指示，則可由同住親友接送或自行前往；非緊急就醫、採檢以搭乘防疫計程車為原則。

媒體詢問，救護車及防疫計程車量能是否充足。對此，台北市副市長黃珊珊指出，台北市救護車數量應是全國最充足，且隨著中央政策轉為以快篩取代核酸檢測（PCR），未來防疫計程車需求會大幅減少，數量應該會是充足的。

新冠肺炎 柯文哲

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