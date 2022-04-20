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北市招募退休醫護照顧確診者 8小時領5千元

中央社 / 台北20日電
台北市長柯文哲下午以視訊主持防疫記者會。記者楊正海／翻攝
台北市長柯文哲下午以視訊主持防疫記者會。記者楊正海／翻攝

疫情升溫，為了照顧確診者，台北市政府今天宣布招募退休醫護進駐集中檢疫所及加強版防疫專責旅館，將採取輪班制，8小時給予新台幣5000元補貼。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，市長柯文哲說，因應確診人數急遽上升，雖然有義消、義警、民防願意協助，但畢竟醫療還是專業，要拜託退休醫護回來幫忙，「國家需要你們」。

柯文哲指出，退休醫護將負責到集檢所及加強版防疫專責旅館照顧確診者，每一班8小時，會給5000元補貼，招募到30日為止。

除了醫護之外，柯文哲說，現在還很迫切需要房務清消人員，到集中檢疫所及防疫專責旅館換床單、幫忙消毒，一起建構防疫體系，一天給予1500元補貼。

媒體詢問，重新招募退休醫護是否因防疫人力不足；台北市副市長黃珊珊說，退休醫護是用在防疫專責旅館，未來也會再增開床位，因此需要人手，而關懷中心則會隨著確診數增加，盤整人力後若仍不夠才會對外招募。

新冠肺炎 柯文哲

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