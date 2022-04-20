快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

台南增23例確診 黃偉哲：輕症居家照護隨時啟動

中央社 / 台南20日電

台南市今天新增23例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市長黃偉哲表示，台南市已完成輕症居家照護的準備，隨時啟動。

黃偉哲今天在台南市COVID-19防疫記者會公布新增23例確診病例，他指出，台南市可隨時啟動輕症居家照護，但台南市有不少1人藥局，未來將採取「藥師送藥」及「家屬領藥」雙軌制，以避免藥師送藥後，藥局得暫時關門。

黃偉哲表示，台南市COVID-19專責醫院占床率不高，醫療量能是足夠的。台南市政府衛生局長許以霖則呼籲非重症者不要到醫院，以保護醫療量能。

衛生局同時公布新增23例確診病例足跡，涵蓋6條舊傳播鏈及5例疫調中的新傳播鏈；舊傳播鏈分別是台北張惠妹演唱會相關8例、科技公司職場衍生4例、小琉球旅行團衍生3例、軍營相關1例、學校個案相關接觸者1例、參與拳擊體驗課程1例。

衛生局發布新聞稿指出，昨天公布案37549於4月10日參加台北張惠妹演唱會，之後在美語補習班接觸案36685、案37551；案36685是國小合唱團成員，15日至18日與其他團員前往台東表演，同合唱團案38672、案38673、案38674、案39295因而確診；另案38677、案38700、案39294、案39897等4人參加演唱會後，分別出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，採檢確診。

案39896、案39900、案40366、案40367等4人是科技廠職場衍生個案，其中案39900、案40366、案40367等3人因個案37870確診而被匡列，採檢確診；案39896於4月18日喉嚨不適，採檢確診。

案39296、案39298是小琉球旅遊團衍生個案，因案31338曾與小琉球旅遊團案29353、案30341、案30342、30750聚會，案31338於4月12日又和案39296、案39298一同北上參加張惠妹演唱會，案39296、案39298因而確診；案39300是案29353的母親，居家隔離期間確診。

案38675是軍營相關個案、台南市案36168同住家人，因案36168確診而被匡列居家隔離，4月19日出現發燒症狀，採檢確診。

案39899是案32352同住家人，因案32352於4月15日確診而被匡列居家隔離，19日出現發燒、咳嗽症狀，採檢確診。

案39297和昨天公布的案36684、案37086、案37553、案37868於4月14日一同參加北區和順里活動中心前廣場拳擊體驗課程，18日出現喉嚨痛症狀，採檢確診。

另案38678、案39299、案39898、案40365、案40368，其中2人分別有台北及高雄旅遊史，感染源及接觸者持續疫調匡列中。

新冠肺炎

延伸閱讀

居家照護台南首創家屬和藥師領藥並行 明公布獎勵細節

全國最多 南市6人獲全國模範勞工今市府表揚

頑皮世界野生動物救傷中心揭牌 助添保育量能

中壽捐贈台南身心障礙微型保險 5萬人受惠最高理賠30萬

相關新聞

兒童疫苗五月上旬開打 高風險族群第四劑接種時機曝

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於今日下午召開會議，針對十二歲以下兒童接種、青少年第三劑及成人第四劑等施...

6-11歲可打疫苗一二劑間隔12周 65歲長者先打第四劑

國內單日確診病例破兩千例，且累計千位12歲以下兒童確診，指揮中心與預防接種諮詢委員會(ACIP)專家自下午三點至五點開會...

蔡總統：已外購1億劑快篩試劑 目標降到1劑100元左右

蔡英文總統今天在民進黨中常會表示，目前已向國外購買1億劑，預計每日可進口87萬劑，希望價格可以控制在100元左右，「國家...

傻眼！確診者解隔前問如何去檢測 1922：自己偷偷去

全台確診、居家隔離人數大增，相關量能跟不上引發各種亂象，有輕症確診者在解隔離前要做PCR檢測，不知道如何前往，打1922...

桃園國小校園類普篩下周開始 結果5月2日出爐

疫情升溫，病例天天破千。桃園市長鄭文燦決議將中央發放20萬劑快篩試劑，全部用在高中以下學生類普篩，日前10萬劑已經送達，...

快篩劑不夠？柯文哲： 給多少快篩劑做多少事

台北市長柯文哲下午主持防疫記者會，針對快篩劑夠不夠？柯文哲說，資源有限，要排優先順序，不夠就是確診、居隔優先，給多少快篩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。