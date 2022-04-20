桃園居家照護計畫啟動 鄭文燦：提高防疫韌性

桃園市政府今天發布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護計畫，市長鄭文燦表示，桃園已經準備好了，希望輕症、無症者可以在家照顧，確保醫院醫療量能，提高防疫韌性。

桃園市政府衛生局在記者會中表示，民眾收到確診通知後，衛生局會立刻進行個案調查、評估照護模式，只要是無症狀、65歲以下、未懷孕、不需進行血液透析、同住家人4人以下即符合輕症居家照護條件。

衛生局指出，透過和轄內11家急救責任醫院合作，將桃園13個行政區分為「山、海、南、北」4大通訊診療區，將主動進行關懷，若個案有身體不適，也將提供「視訊診療服務」；居家照護個案也可透過「健康益友App」，進行24小時急診線上通訊診療及諮詢服務。

衛生局表示，醫師看診開立處方箋後，民眾可透過紙本或電子處方箋，由醫療院所或特約藥局藥師送藥到宅，也可請親友至原看診的特約醫療院所繳費及領藥；桃園市也推出「加強版兒童居家照護」，每天都有兒科通訊診療門診，加上林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院提供24小時兒科急診服務。

衛生局說明，民政局下13個區公所，已和各局處合作，開設「輕症確診者關懷中心」提供生活關懷服務，包括發送防疫關懷包、垃圾清運、寵物照顧、防疫旅館、外送平台訂餐資訊、繳費資訊等；居家照護期間如有移動需求，可撥打「輕症確診者關懷中心」專線，安排防疫計程車接送。

衛生局也指出，將由社會局提供急難紓困相關服務，民眾可在隔離結束日起3個月內，持隔離通知書，至隔離結束地的區公所辦理急難紓困；隔離期間無違規情形且未支領薪資者，可另線上申辦每人每日新台幣1000元的防疫補償金；幼兒托育服務方面，如有相關需求，可洽社會局兒童托育科。

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