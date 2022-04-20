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特定職業打3劑免隔離、兒童接種疫苗 擬本週敲定

中央社 / 台北20日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照
指揮中心指揮官陳時中。圖／報系資料照

國內COVID-19確診人數不斷創新高，指揮中心指揮官陳時中今天表示，確保社會基本運作不受干擾，將擴大打3劑適用免隔離的特定職業，以維持社會運作，預計本週定案。

中央流行疫情指揮中心日前公布，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫需有的醫護人力，目前已規定醫護人員接種3劑疫苗，即使曾與確診者接觸，被匡列需隔離，也能以密集快篩或核酸PCR檢測代替隔離。

目前連續第6天單日新增個案數都超過千例，今天更是首度突破2000例大關，陳時中在下午疫情記者會中表示，預計本週內將公布擴大適用職業，包括關鍵基礎設施、特殊公務單位等，確保社會正常運作。

另外，隨著兒童染疫人數增加，6至11歲兒童接種疫苗規劃受矚目，陳時中表示，兒童疫苗開打時程，需等下午衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論定案，以及家長意願調查完成後，才會正式接種，也一定會提供完整資料供家長判斷接種利弊。

5歲以下兒童至今尚無疫苗可接種，昨天出現一名2歲男童因染疫重症死亡，家長人心惶惶，陳時中呼籲，家長可透過不接觸不特定人士，出入各場所注意社交距離，盡可能保護幼童。

據指揮中心統計，4月19日COVID-19疫苗接種10萬8655人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.24％、第2劑79.49％、追加劑接種率55.99％，若以符合追加劑接種間隔人數統計約79.72％。

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