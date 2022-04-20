在家隔離緊急就醫外出 違反電子圍籬事後不罰
指揮中心放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式，遇緊急就醫狀況，可由同住親友接送或自行前往，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰。
據中央流行疫情指揮中心公布，放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護、居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式新制，須緊急就醫時，以119救護車為原則；輔助方式則依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕/騎車等方式）。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，由於居家照護、居家隔離、居家檢疫者受電子圍籬管制，因此有緊急就醫外出需求者，先通知衛生局解除電子圍籬，但如果緊急狀況，未解除電子圍籬就先行就醫，因此收到「電子圍籬」違規警示，事後也不開罰。
國內COVID-19疫情持續，連續6天單日新增個案數都超過千例，陸續出現「密切接觸者」的接觸者還沒收到相關通知，不知該如何保護自己及親友。陳時中說，曾接觸確診者的「密切接觸者」，務必自我健康監測，避免聚餐聚會。
陳時中表示，「密切接觸者」的接觸者，待密切接觸者確認陰性，即可解除自我健康監測，若密切接觸者為陽性，應評估是否為確診的「密切接觸者」的密切接觸者，若並非密切接觸者，自我健康監測即可；若為「密切接觸者」的密切接觸者，應居家隔離10天。
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