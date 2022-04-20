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新北確診數高電話爆量 衛生局：擴增人力與線路

中央社 / 新北20日電
新北市長侯友宜。聯合報系記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜。聯合報系記者李定宇／攝影

新北市府今天表示，因確診與居隔人數飆高，詢問電話爆量，衛生局長陳潤秋表示，將擴增人力與電話線路，優化照顧品質。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午舉行，衛生局長陳潤秋報告，自從去年5月1日起，新北確診人數為1萬2006人，住院人數為509人，居家隔離人數為1萬6771人。居隔人數急遽上升使電話滿載，會擴增人力與電話線路，優化照顧品質。新北目前居家照護1885人；各責任醫院醫療整備開出958床，將朝2000床目標邁進。

市長侯友宜表示，半夜去探訪執行疫調的同仁，打電話、上傳資料、等待中央系統確認、匡列居家隔離者、開出居隔通知書，電話打到累癱了。過程中，有些民眾等居家隔離通知書需要2至3天，文書作業與資訊系統無法改善，將耗費人力、物力，讓民眾枯等不安。

他說，新北醫療網是大台北區的醫療網，不是只負責新北，要照顧中重症患者，醫療與防疫團隊不能垮，新北醫療量能在大都會中倒數第二，但仍要默默做事，辛苦的是第一線的醫療與防疫人員。

侯友宜與陳潤秋接受聯訪時表示，確診病患的送醫模式將會等到收到中央的指引後，尊重指引。新北也會由小兒科醫師專家與中央溝通彙整後，提供新北市醫護版的指引與家長版指引，以優化送醫流程。

對於6歲至11歲孩童接種疫苗，教育局長張明文表示，以往校園接種疫苗已經相當有經驗，會等中央指引頒發後執行，也提供家長充分的衛生教育資訊。

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