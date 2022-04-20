竹縣：確診者居家照護關懷執行計畫預計4月25日上路
新竹縣COVID-19確診者居家照護關懷執行計畫預計25日上路，若輕症或無症狀確診民眾收到居家照護通知，將由民政體系等單位發送防疫關懷包，提供所需民生物資等。
新竹縣政府今天發布「新竹縣COVID-19確診者居家照護關懷執行計畫」，預計25日啟動，為照顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護期間，縣府提供新版的防疫關懷包，內容物有居家照護生活對策指引、民生物資、快篩試劑等，讓民眾能安心在家。
縣府說，新版的防疫關懷包內容，增加泡麵、餅乾、罐頭、垃圾袋等民生物資，另有口罩、關懷手冊等，以及在居家隔離、居家照護期間，所需的快篩試劑。
縣府表示，防疫關懷包的發送，將由村里長、村里幹事、衛生局協助，若是學生收到居家隔離通知、確診通知，則由學校協助發送防疫關懷包。
衛生局表示，在新竹縣居家照護正式上路後，屆時在居家照護期間，需就醫的民眾，可先透過健康益友APP或全民健保通訊診療，由親友代為領藥、送藥。
若民眾（特別是幼兒）在居家照護期間，出現4種狀況，如「喘、呼吸困難」、「持續胸痛」、「胸悶」、「皮膚或嘴唇或指甲床發青」，則需立即聯繫119，並明確告知為確診者，或專責醫院專線電話，立即就醫。
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