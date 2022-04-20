居家隔離者增 新北推5大主題讀享包免費宅到家
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情激升，新北市居家照護及隔離人數暴增，市立圖書館推出「居家照護讀享包」服務，免費宅配5大主題讀享包到家，方便民眾居隔期間讀書。
新北市立圖書館今天發布新聞稿指出，配合新北市政府「居家照護計畫」，今天起推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，尚未辦理借書證的居家照護民眾可透過線上辦證快速申請。
新北市政府文化局長龔雅雯在新聞稿中表示，每一份讀享包內含5本主題精選書，涵蓋養生保健、文學小說、漫步旅遊、理財規劃及休閒生活，透過閱讀做好疫情期間的自我身心關照。
圖書館說明，每張借書證可申請1個讀享包，換言之，家中如有5張借書證，即可申請5個讀享包，以此類推，通通免費宅配到家。
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