兒童打不打疫苗？ 長庚醫：不接種染疫住院機率增2倍

新北二歲童染疫後過世，中間雖有行政流程通報等問題，但幼兒的疫苗需求也浮上檯面。目前國際上未有任何一款疫苗，可給5歲以下童施打，而我國目前雖然通過莫德納疫苗的接種年齡層可自6到11歲兒童，但指揮中心尚未開放施打，主要還是考量接種副作用等因素。林口長庚副院長邱政洵以及長庚醫院兒童感染科醫師謝育嘉聯合撰文，表達支持孩童接種疫苗，且未接種疫苗的染疫住院率是有打疫苗的二倍。

二人於文中指出，兒童罹患新冠肺炎的症狀，一般而言，比成人來得輕微。大部分兒童的臨床表現以輕症為主，症狀與一般感冒病毒感染無異，如發燒1到2天、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、嘔吐、腹瀉等症狀。但還是有些兒童會病得很重，併發腦炎、腦病變、心肌炎、肺炎、呼吸衰竭或兒童多系統發炎症候群，少數兒童會死亡。

這也是台灣會一直例行性為兒童接種流感、麻疹、水痘疫苗的原因—即使在疫苗問世之前，這些病毒每年造成的兒童死亡率也沒有新冠肺炎那麼多。二人指出，可以理解，有些父母對給兒童接種疫苗較為猶豫。然而，選擇不接種疫苗也是有風險的；可能是承擔不同的、更嚴重的風險。

兒童接種新冠肺炎疫苗可以防止多種併發症，減少兒童隔離的需要、減少學校停課，減少社區病毒傳播、並減少父母的缺勤。已有多項研究指出學校活動中斷對兒童的傷害很大，包括心理健康惡化、教育差距擴大和身體活動減少。兒童接種疫苗也可減少與新冠肺炎相關的住院、重症加護病房的入院率和總人口的死亡人數。

二人指出，所有的人都可能染上新冠肺炎，盡管新冠肺對成人來說更加危險，但也有兒童因新冠肺炎導致重病和死亡，美國5到11歲沒打疫苗的小孩，感染Omicron，住院率是打過疫苗的二倍以上，大量兒童病患的出現也可能會癱瘓醫療系統。

因此，接種疫苗能讓兒童更安全地上課、參與課後活動和運動，以及與朋友互動。兒童得到病毒感染常扮演傳播者的角色，所以讓兒童接種疫苗還有利於保護他人，例如患新冠肺炎重症風險更高的祖父母和患有基礎疾病的其他家人。

二人表示，從疫情非常嚴重的地區如香港的慘痛經驗，告訴我們在從疫苗的效果與不良反應之間來思考，所以建議家長應該讓5至17歲接種新冠肺炎疫苗。

二人於文中指出，BNT疫苗推薦用於5到11歲兒童，劑量單劑10µg，劑量是成人的三分之一，兩劑間隔3周。兒童接種兩劑BNT疫苗，對有症狀新冠肺炎感染的保護力有90.7%。

BNT疫苗副作用通常是輕微的，疫苗接種部位的疼痛、腫脹和發紅是最常見的副作用。而家長最擔心的心肌炎、心包膜炎部分，僅有少數疑似案件，症狀輕微，而且較青少年族群少。因此，整體來說，5至11歲兒童接種BNT疫苗是安全有效的。

莫德納疫苗是6到11歲兒童的替代選擇。劑量單劑50μg，是成人劑量的一半，兩劑間隔4到8周。初步數據表明，莫德納疫苗會引發很高的抗體反應，大多數副作用是輕度至中度和短暫的，類似於在接受輝瑞疫苗的兒童中觀察到的副作用。

二人強調，具有高風險如肥胖、慢性肺病、先天性心臟病以及患有神經系統疾病或癲癇症的兒童或家中有免疫缺損的兒童更是要接種新冠肺炎疫苗。目前美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國等國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗。

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