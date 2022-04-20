輝瑞莫德納預防效果都好 兒童安全資料規模差1600倍

本土疫情嚴峻，12歲以下兒童卻無疫苗可打，食藥署率先通過莫德納半劑用於6到11歲兒童之緊急授權使用（EUA），卻尚未通過輝瑞5到11歲兒童劑型的EUA，目前國內沒有輝瑞成人疫苗庫存，也尚未簽約購得任何輝瑞兒童疫苗。

莫德納疫苗開打在即，針對家長最關心的安全性不良反應，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙研究團隊今透過直播整理輝瑞及莫德納實證資料，資料顯示兩者都對於急診、住院或感染的預防效果高達七成，安全性也都相當高。不過，現有安全性資料規模落差大，輝瑞有美國不良反應通報800萬筆資料，但莫德納提報到歐洲藥品管理局(EMA)卻只有5000多名接種者的資料，輝瑞的樣本規模是莫德納的1600倍。

陳秀熙表示，短期資料顯示，輝瑞及莫德納於兒童接種之不良反應差距不大，差別在於輝瑞資料規模有800萬人，莫德納還需要持續累積；至於接種對兒童的長期影響，兩個疫苗都還需要持續監視。

陳秀熙表示，既然兩種疫苗都可以有效預防兒童重症，兩種疫苗都可以提前部署，在有不同疫苗選擇下，在多方考量疫苗效益、家長擔憂、社會成本之後、讓家長可與醫師討論出最佳對策。

台灣大學公共衛生學院校友、醫師許辰陽指出，美國研究顯示輝瑞兒童疫苗在預防5至11歲兒童急診之疫苗效益可達到51%。另一份研究，輝瑞兒童疫苗在預防住院之效益則可達到68%，此研究納入了1185患者以及1627名對照組。

至於輝瑞兒童疫苗的不良反應，不論第一劑或第二劑，都以局部且可逆的非嚴重反應為主。許辰陽指出，在美國有800萬兒童不良反應通報資料中，4129名是非嚴重不良反應，嚴重不良反應只有100人，其中11名兒童心肌炎，發生率為每10萬人0.14，相當罕見不良反應，比青少年低。至於非嚴重不良反應，局部注射部位不適約占5到6成，以局部疼痛最多；全身性不適約占三到四成，以疲勞、頭痛、發燒最多，但都在兩成以下。

莫德納疫苗提報到EMA的高可信度資料。第一劑接種組2687人、對照組880人；第二劑接種組2644人，對照組853人。許辰陽指出，6至11歲族群施打一劑疫苗後，預防症狀感染或無症狀感染的效益都達到6成以上，無症狀感染發生率由千分之145下降至55，有症狀感染的發生率由千分之264下降至69，效益高達74%。施打兩劑疫苗後，無症狀感染風險降低72%，有症狀感染風險降低74%。

兒童接種莫德納疫苗後，七天內出現局部及全身性非嚴重不良反應的比例高，接種一劑或二劑七天內發生比例都是百分百，疼痛最多，其次是紅斑、腫脹，壓痛。七天內發生任一全身性非嚴重不良反應的比例也過8成，主要是疲勞、頭痛、肌肉痛、寒顫。這些症狀大部分不需要醫療處理，都會自動消退。

兒童接種莫德納疫苗後，發生任一局部或全身嚴重不良反應，而且程度達到需要醫療協助例如醫師開立普拿疼等藥物（grade3以上）的比例，分別是局部5%及全身13%。莫德納的報告中沒有人發生心肌炎或心包膜炎。 兒童接種輝瑞疫苗，預防住院效益高達68%。圖／取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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