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QA圖表／家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑

聯合新聞網 / 綜合報導
接觸COVID-19確診者後的應對流程。製圖／聯合新聞網
接觸COVID-19確診者後的應對流程。製圖／聯合新聞網

近日COVID-19本土確診人數急速攀升，因應國內個案大多為輕症或無症狀感染者，疫情指揮中心在日前公布居家照護指引和輕重症分流措施，將從原本的全面清零轉為減少重症。面對確診數增加，接觸疑似個案的機會也增加，若身邊出現確診個案，民眾需要如何應對？聯合新聞網整理10大常見疑問，讓您面對疫情也能有跡可循，不再手忙腳亂。

Q1：朋友、同事或身邊有人確診怎麼辦？

若是密切接觸者：請先在家中配戴口罩自我隔離，避免與同住家人接觸及使用相同衛浴，特別是免疫力較弱的年長者及幼童。同時觀察自己是否出現COVID-19相關症狀。若出現發燒咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常、喘等疑似症狀，請立即與當地衛生局聯繫或撥1922。

若非密切接觸者：只需要自我健康監測10 天，出現疑似症狀且快篩結果為陽性時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所檢測。

使用過的快篩器材採需用塑膠袋密封好，帶至社區採檢院所交給院所人員。

密切接觸的接觸者該怎麼做，流程報你知。製圖／聯合新聞網
密切接觸的接觸者該怎麼做，流程報你知。製圖／聯合新聞網

放寬就醫交通方式。圖／指揮中心提供
放寬就醫交通方式。圖／指揮中心提供

Q2：怎樣算密切接觸者？會被匡列嗎？

確診者從發病當天或者得知檢驗結果為陽性當天回推4天至開始隔離前，曾同住、用餐、搭乘交通工具、接觸達15分鐘以上的對象皆屬於密切接觸者。

如果沒有直接接觸到確診者，則不屬於密切接觸者，不會被匡列，像是同學的室友確診、同事的太太確診，自己並不會被匡列。

Q3：在外接到衛生單位通知，被匡列為居家隔離對象該怎麼辦？

接到電話後隔離通知立即生效，須全程佩戴口罩，自行開車、騎車或步行返家或至隔離地點，禁止搭乘大眾運輸工具。若無法自行返回隔離地點，可連繫地方衛生局或撥打1922，將協助安排車輛接送。

Q4：快篩陽性怎麼辦？

若是居家隔離、居家檢疫者快篩陽性，請聯絡地方衛生局或撥打1922。

若非居家隔離或居家檢疫者快篩陽性，請將檢測器材密封包裝，帶至社區採檢站進行PCR核酸檢測，移動過程務必戴好口罩，不可搭乘大眾交通工具。

Q5：已經PCR採檢完畢，檢驗結果何時會出來？等候結果期間要注意什麼？

若檢驗結果為陽性，地方衛生單位會主動通知您並安排就醫。

若在採檢後3天仍未接獲通知，表示您的檢驗結果為陰性，但等待結果期間應避免出入公共場所、搭乘大眾運輸工具，且外出時應全程佩戴口罩。

Q6：若PCR確診怎麼辦？要選居家照護還是去醫療院所？

被告知確診後，目前只有70歲以上、血液透析、懷孕36週以上孕婦、中重症等患者會送醫，其餘確診者會送集中檢疫所或居家照護。

選擇居家照護者須為無症狀或輕症個案，且小於65歲、未懷孕或洗腎。此外同住者最多為4人，同住者也要低於65歲且無懷孕或洗腎。

資料來源／指揮中心　製表／聯合報
資料來源／指揮中心　製表／聯合報

➤延伸閱讀：確診了該怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件

Q7：若PCR陰性，居家隔離要多久？

居家隔離10天＋自主健康管理7天

居家隔離天數為10天，與確診者最後接觸日的隔天算作第1天，隔離期滿前檢驗陰性可解除隔離，並從第11天起繼續自主健康管理7天。

Q8：居家隔離要期間要檢測幾次？

(2)原本要篩檢4次，從20日起調整，隔離期滿或檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

➤延伸閱讀：疫情期間 這六項藥品你準備好了嗎？網傳「14天儲糧清單」

Q9：我確診了，需要自行通知曾接觸過的親友同事嗎？

如果被通知確診，可以先連絡密切接觸者，並請他們留在家中自我隔離、主動聯絡衛生單位或是等候通知。等候期間，請密切接觸者務必佩戴口罩及注意衛生，也要避免跟其他同住者接觸或用餐，並觀察自己是否出現 COVID-19相關症狀，若出現疑似症狀，請以家用快篩進行檢測或連繫地方衛生局、撥打1922。

Q10：和確診者足跡重疊、收到簡訊怎麼辦？

收到細胞簡訊不等於被匡列，只是提醒民眾要自我健康監測14天，可以到採檢站公費採檢，在這段期間避免出入人潮眾多的地點、活動以及外出用餐，如有外出需求應全程配戴口罩。

若出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，請儘速就醫採檢；如果沒有出現任何不適，則仍可正常生活、工作、上學。

新冠肺炎

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