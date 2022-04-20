獨／癌症身心障礙精神疾患可吃抗病毒藥 最快本周公布

台灣今年1月公布之新冠肺炎治療用口服抗病毒藥領用方案僅明確列出7類重症風險因子，包括65歲以上及幾種常見慢性病，其餘以「其他危險因子」帶過。美國今年2月歸納高強度實證公布之重症高風險因子則詳列20大類，癌症、身心障礙、精神疾患、失智症、長期臥床都包括在內。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，最快本周公布新版領藥方案，將比照美國以正面表列供醫師勾選，癌症、身心障礙、精神疾患等都會包括在內。

根據台灣今年1月公布的領藥方案，12歲以上且體重40公斤以上的病人，未使用氧氣且於發病5天內，只要具備任一風險因子，就可以領用輝瑞口服抗病毒藥。風險因子包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病包括高血壓、慢性肺疾、BMI大於等於25(或12-17歲兒童／青少年BMI超過同齡第85百分位)、其他影響免疫功能之疾病，或「已知重症風險因子者」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）歸納實證所列出的重症高風險因子高達20類，包括癌症、身心障礙（如ADHD、腦性麻痺、先天發育異常、不能自我照顧者、學習障礙、脊髓損傷等）、精神疾患（如憂鬱症或思覺失調症）、失智症、長期臥床或不能動、吸菸、器官移植、結核病、使用腎上腺皮質酮或免疫抑制劑者。

截至今年2月底，台灣有93.3萬人具備重大傷病資格，當中勢必有人未滿65歲、沒有常見慢性病，卻具備美國CDC所列的重症高風險因子。莊人祥上周透露將開會訂定新版方案，今已有結果。

莊人祥表示，專家會議已經討論過，決定以正面表列的方式列出，取消「其他危險因子」的選項。新版方案會比照美國CDC的方式用「正面表列」，以癌症、身心障礙、精神疾病為例，會列在「其他影響免疫功能之疾病」項目下，由醫師勾選，即可開藥給病患。目前還修改後徵詢專家意見的階段，最快本周公布。

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