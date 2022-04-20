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回家要做5件事 醫示警：小孩有症狀「家裡這類人」千萬別接近

聯合新聞網 / 綜合報導
李秉穎表示，兒童染疫死亡率雖比成人低，推估未來台灣確診數破萬時，恐還是有十幾個兒童死亡，若有疫苗應讓兒童接種。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
李秉穎表示，兒童染疫死亡率雖比成人低，推估未來台灣確診數破萬時，恐還是有十幾個兒童死亡，若有疫苗應讓兒童接種。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

新北市中和一名兩歲男童染疫離世，引起外界熱議，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，兒童染疫死亡率雖比成人低，推估未來台灣確診數破萬時，恐還是有十幾個兒童死亡，若有疫苗應讓兒童接種，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音也提醒，小孩若有感冒症狀，千萬別接近家中長輩。

張凱音表示，想要預防校園感染，回家五件事一定要先做，首先是建議家長一定要先打滿疫苗，二、同時也要定期消毒家中環境，三、外出返家後大小孩先換掉身上衣服，四、回家後立刻洗手，五、從學校帶回來的東西要先用酒精消毒，這些行為能避免幼童、小孩感染病毒。

另外張凱音也提醒，比起小孩，更怕家裡阿公、阿嬤感染，因此如果小孩有感冒症狀，也要注意千萬不要靠近長輩。家裡最好也先準備快篩試劑，出現相關症狀後立即篩檢，才能掌握治療時機。

前台大感染醫林氏璧也整理了各國兒童染疫致死率，李秉穎提及的萬分之一致死率，是美國這兩年疫情死亡的總數，包括了前面致死率較高的變種病毒。且美國這個數字是17-19歲以下的資訊，各州也不同，林氏璧說，如果只看這冬天，17歲以下是約500萬人確診，199人死亡。致死率是萬分之0.4。

日韓部分，日本小於10歲兒童目前已經91萬確診，僅4例死亡，致死率百萬分之4，而且這不是日本兒童廣泛注射疫苗後的數字，目前日本兒童施打一劑僅9％、兩劑為2.6％。另外韓國兒童有194萬人確診，目前17人去世，致死率百萬分之8.6。

林氏璧也要提醒，這個分子和分母如何解讀，兒童若發生死亡應該很難漏掉檢驗新冠，分母肯定有非常多黑數，輕症、無症狀很多是沒有確診的，因此實際兒童的致死率應該是更低，林氏璧認為，亞洲兒童感染Omicron致死率應該是十萬分之一以下，甚至更低。

不過林氏璧也說，不是認為兒童不需要打疫苗，兒童新疫苗政府勢必要準備，要有這個選擇，最起碼兒童也有慢性病、免疫低下群族，本來就該準備疫苗給他們，若開打，指揮中心也要給家長有清楚的施打說明書，最後由家長自行決定是否施打。

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