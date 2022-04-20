影／再提自主應變挨批 陳時中：這講很久了
本土案例昨單日確診來到1626例，以及二歲童染疫病逝案例，引發社會對疫情的焦慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前卻拋出，近期確診人數多，來不及通知的案例「請大家自主應變」，挨批失言。對此陳時中上午前往立法院備詢前表示，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。
陳時中說，自主應變的措施已經講很久，當民眾接到通知確定自己確診時，但還沒有收到「隔離通知書」前，自己就必須要先注意，同時家人與密切接觸也要注意，民眾已經確診了，自己也要做一點行為管理，等待隔離通知書的空窗期，不要到處走，或是接觸他人。疫情期間，每一個人都有自己要盡的責任。
疫情快報
▪【疫情專題】4月20日新增本土2,386例、境外移入95例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】確診了怎麼辦？秒懂居家照護資格、準備物品、解隔條件
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
▪【QA問答】居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我該怎麼辦？ 10大常見疑惑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言