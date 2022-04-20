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影／再提自主應變挨批 陳時中：這講很久了

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影
再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影

本土案例昨單日確診來到1626例，以及二歲童染疫病逝案例，引發社會對疫情的焦慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前卻拋出，近期確診人數多，來不及通知的案例「請大家自主應變」，挨批失言。對此陳時中上午前往立法院備詢前表示，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。

陳時中說，自主應變的措施已經講很久，當民眾接到通知確定自己確診時，但還沒有收到「隔離通知書」前，自己就必須要先注意，同時家人與密切接觸也要注意，民眾已經確診了，自己也要做一點行為管理，等待隔離通知書的空窗期，不要到處走，或是接觸他人。疫情期間，每一個人都有自己要盡的責任。

再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影
再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影
再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影
再拋「自主管理」議題，挨批失言的衛福部長陳時中上午在立法院回應，自主應變已經講很久了，疫情期間每個人都要盡自己的責任。記者陳正興／攝影

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