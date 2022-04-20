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QA／沒買到防疫保單別擔心！居家隔離、照顧者每天補助1千元 申請資格、方法總整理

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。報系資料照
示意圖。報系資料照

本土疫情逐漸升溫，許多民眾擔心被匡列隔離無法工作，而影響到生計。《衛福部1957福利諮詢專線》臉書粉專提供「防疫補償金」和「照顧者補償金」等資訊。只要符合相關資格，即使被匡列者是學生，都能夠申請每日1000元的防疫補償金。

Q：被匡列隔離防疫補償金申請資格為何？

根據法規，被匡列隔離者本人須有有衛生主管機關開立的居家檢疫、隔離通知書（包含集中檢疫、隔離）、隔離期間未領有薪水（原本就沒有工作也可以）、未領其他性質相同補助、未違反隔離規定

Q：照顧者可申請補償金嗎？申請資格為何？

如身為照護隔離者、如家長需在家照顧經衛生局匡列隔離的小孩，無法工作而無收入。須符合受照護者生活無法自理（如就讀國小、未滿12歲孩童）、受照護者有居家隔離通知書、無違反隔離規定。而照護者本人需原本有工作、為照顧而沒有領取薪資才能算，如原本為已退休、家管者則無法申請。

Q：如果家長跟孩子都收到隔離通知書，家長可以申請本人與照顧者的防疫補償嗎？

孩子符合條件可申請本人防疫補償，家長可以本人或照顧者防疫補償擇一申請

Q：申請期限到什麼時候？

受隔離檢疫結束之日起算2年內皆可辦理。

Q：申請方式有哪些？

•可以線上申請或臨櫃受理。
•線上申請防疫補償網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/
•臨櫃受理窗口：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/home/doc/%E9%98%B2%E7%96%AB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E5%90%84%E7%B8%A3%E5%B8%82%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E7%AA%97%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%BD%E8%A1%A8_%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88.pdf

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