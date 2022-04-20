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圖表一次看／北市全面啟動居家照護 提供協尋寵物、倒垃圾等到府服務

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
垃圾清運恐為輕症居家隔離者最棘手、急需解決的問題。聯合報系資料照
垃圾清運恐為輕症居家隔離者最棘手、急需解決的問題。聯合報系資料照

台北市昨新增287例本土，市長柯文哲預估，疫情到一個階段就會大幅增加，因此今天起，北市12個行政區全面啟動輕症居家照護計畫，但最讓輕症在家居隔民眾困擾的恐為垃圾清運及寵物照顧。北市衛生局表示，各關懷中心有提供相關服務；環保局表示，最多10天可協助清運2次；動保處說，若寵物有就醫需求可協助。

新北市三峽區18歲確診男惡意違規被重罰150萬，而他的染疫女友也為了倒垃圾而違規，遭罰20萬，顯見輕症在家居隔，垃圾清運為一大重點。

衛生局發言人紀玉秋說明，關懷中心由衛生局、環保局、民政局、社會局、教育局、交通局、產發局、觀傳局、警察局、動保處等跨單位合作，依照效能分組分工，民眾有相關需求，只要致電給各區關懷中心，關懷中心人員就會聯繫負責局處，解決民眾需求。

紀玉秋表示，每名居家隔離者在居隔的第一天，都會收到一個「關懷包」，內容附贈乾糧、零食、口罩、專用垃圾袋、快篩劑、溫度計、關懷中心聯絡電話及醫療說明書等。

以率先試辦居家照護的信義區為例，據了解，截至昨日總計13例輕症在家居隔個案，均為無症狀且可一人一戶，年齡從20多歲至50多歲，而關懷中心收到的第一個需求就是垃圾清運。衛生局指出，依過往關懷居隔離個案經驗，約3天收1次垃圾，環保局會在個案提出需求的隔天派廠商協助清運。

環保局廢棄物處理管理科長李旻壕指出，如果可將垃圾置放家中滿10天，就由民眾自行處理，若有清運需求，就聯絡關懷中心，環保局將委由業者處理，但「最多10天協助清運垃圾2次」，畢竟人數過多還是會有限制。

李旻壕說，垃圾沒有強制如何包裝，也不限使用北市垃圾專用袋，但需要密封、內容物不可外露，業者與民眾約好時間後，到場會按門鈴或電話聯繫，民眾先把垃圾放在門口，業者再前往處理，雙方不會碰面且過程短暫；另為避免民眾沒有垃圾袋，居家隔離的關懷包也都會附贈。

至於寵物照顧部分，動保處表示，民眾待在家更可多陪伴寵物，多數民眾反映大型犬，一天需出門遛狗多次，但考量寵物交到動保人員手上，恐會有不安情形，因此不會協助遛狗，但寵物若有離家必要如就醫，就會給予協助，另寵物趁民眾拿餐、放置垃圾時趁機跑走，動保處也會幫忙捕捉。

台北市今天起，12個行政區全部啟動輕症居家照護計畫。聯合報系資料照
台北市今天起，12個行政區全部啟動輕症居家照護計畫。聯合報系資料照
北市各關懷中心都會提供輕症居家隔離者關懷包，內含乾糧、溫度計、垃圾袋。圖／北市府提供
北市各關懷中心都會提供輕症居家隔離者關懷包，內含乾糧、溫度計、垃圾袋。圖／北市府提供

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