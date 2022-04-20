新北2歲男童染疫驟逝 專家：若有疫苗應讓兒童接種

新北市中和一名兩歲男童昨染疫離世。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，「生命都是脆弱的。」對所有生命的逝去，都要去反省如何做的更好，此名男童進行過其他病毒的核酸檢驗，結果都是陰性，唯獨新冠病毒是陽性，因此是新冠病毒引起的猛爆性腦炎，原因可能是病毒容易擴散，但真正的原因不明，因此有疫苗應考慮讓兒童接種。

李秉穎今接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問。主持人周玉蔻說，若此名兩歲男童有打疫苗，是不是就不容易這樣（死亡）？李秉穎說，「當然，當然是這樣。」那為何不給小朋友打疫苗？李秉穎說，因為政府一直沒有授權，直到最近才授權，但其實全世界讓5至11歲兒童打疫苗的國家不多，還是會擔心兒童打疫苗後產生副作用，因此還在遲疑。

不過，李秉穎說，許多專家認為，兒童打疫苗是弊大於利，但他當時就說，只要有一例兒童死亡就會造成震撼，因為所有兒童都是國家的寶，民眾無法接受一例死亡，可能後續會慢慢出現死亡病例，因此有疫苗應考慮打。

「這是機率問題。」李秉穎說，依美國兒科醫學會統計，兒童染疫死亡率為萬分之一，雖然比成人染疫死亡率2.3%低，但許多案例累積後，藉會變成具體的數字，而兒童死亡人數不會破百，但會有幾十個，因此社區大規模流行的時候，兒童也必須受到保護。

李秉穎表示，兒童染疫後的併發症更多，如容易引起腦炎，而各種病毒都有這樣的特性，兒童是比較容易引起重症、心肌炎、、腦炎，因此雖然兒童的重症、死亡率少， 但一定要加以預防新冠病毒。

此名男童發病太猛烈，雖然有其他專家懷疑，是不是同時感染其他病毒所致。但李秉穎說，這應該還是新冠病毒引起的，因腦炎、敗血性休克等病情，於一天內急速惡化，雖然臨床上不常見，但也不少見，就他所知，此名男童進行過其他病毒的核酸檢驗，結果都是陰性，唯獨新冠病毒是陽性，因此是新冠病毒引起的猛爆性腦炎，原因可能是病毒容易擴散，但真正的原因不明。

李秉穎說，成人引起嚴重併發症的疾病與兒童不同，大多是自體免疫引起的疾病，如水痘等，但引起的併發症是肺炎，而不是腦炎，此與兒童的致病機轉不同。

節目主持人周玉蔻說，這有沒有延誤就醫的問題，送醫指引是否修正？李秉穎說，此名男童的腦炎十分猛爆，若提早兩小時送醫，會不會有所不同，這是真的不知道，因當現腦炎症狀，病毒已在腦部造成大規模破壞。「如同堤防已經潰堤了，如果早一點知道潰堤的情形，還能不能挽回？」真的很難講。

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