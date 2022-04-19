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2歲童染疫病歿 兒科急診醫學會籲4大症狀速送醫

中央社 / 台北19日電
兒童急診醫學會提醒，兒童染疫早期若高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快以及合併嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀，有較高的重症危險性，建議及早就醫。報系資料照／記者許正宏攝影
兒童急診醫學會提醒，兒童染疫早期若高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快以及合併嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀，有較高的重症危險性，建議及早就醫。報系資料照／記者許正宏攝影

新北2歲童染疫重症死亡，引起廣泛討論。台灣兒童急診醫學會今天提醒，兒童染疫早期若有高燒逾攝氏39度、意識變化、呼吸淺快，以及合併嘔吐腹瀉症狀，務必盡速送醫。

台灣兒童急診醫學會今天發布早期辨識兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症病患共識聲明，提醒家長兒童染疫後出現重症徵兆務必盡速送醫，以及兒童染疫重症的危險因子，並呼籲政府與醫院整備兒童醫療量能，針對兒童急診醫師人力也要有所準備與補助。

兒童急診醫學會榮譽理事長、長庚醫院兒童加護科主任夏紹軒接受媒體電話聯訪說，現在輕症或無症狀患者會採居家照護，但家長應注意孩子染疫後的重症徵兆，出現時要盡速送醫，勿留在家中。

兒童急診醫學會提醒，兒童染疫早期若高燒超過39度、意識變化、呼吸淺快以及合併嘔吐、腹瀉的腸胃道症狀，有較高的重症危險性，建議及早就醫。

兒童急診醫學會強調，抽搐、昏迷、胸痛、嘴唇發紫、低血壓屬後期器官衰竭症狀，建議以早期徵兆而非晚期症狀作為急診就醫或轉送的依據，文獻顯示早期治療的預後較佳。

兒童急診醫學會也建議公衛人員，若為高風險族群兒童病患，或已出現可能進展成中重症的高風險症狀時，應及早建議就醫並安排轉送，緊急狀況時照顧者可直接撥打119，通報病況並請求緊急送醫。

夏紹軒也提到，文獻顯示兒童過去有肺炎病史、有共存的慢性病，以及症狀開始4天後才就醫，都是染疫後演變成重症的危險因子；慢性病包含第一型糖尿病、先天性心臟病與早產。但他也提醒，即便沒有危險因子，仍可能會演變成重症，家長仍要留意早期徵兆。

兒童急診醫學會也提到，小於1歲的嬰兒雖有研究顯示是染疫重症高危險群，但是更大規模的研究卻顯示，大於5歲的兒童重症風險更高，另5至11歲的孩童，發生多系統發炎症候群（MIS-C）風險高，也不能輕忽。

因應COVID-19疫情升溫，確診數持續增加，夏紹軒提醒，無論是政府或醫院，應再度檢視目前兒科急診裝備是否足夠，再者兒科急診人力也要予以整備或補助，以因應未來大量兒童患者湧入的需求。

夏紹軒最後提醒，有些醫院未設有兒科急診，不見得能清楚掌握與觀察兒童病況，家長不妨可上衛生福利部網站查詢可提供24小時兒科急診服務的醫院，若察覺孩童不對勁，切勿猶豫，應立即將孩子送往有兒科急診的醫院評估治療。

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