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解決快篩空窗期 江啟臣：實名快篩用郵寄

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照
國民黨立委江啟臣。本報資料照

國內已連續4天確診人數破千，國民黨立委江啟臣今天表示，面對傳染力極強的Omicron病毒，未來的實名制快篩領取方式，建議政府參考美國以線上申請郵寄到府的方式提供，以避免大排長龍的群聚，降低民眾染疫風險；也應給予家長陪同照顧兒童接種疫苗的照護假。

江啟臣指出，面對疫調可能難以進行，民眾遇有狀況的自我檢測相形重要，期能儘早確認自身狀況，採取防疫措施，避免疫情擴散。

江啟臣提到，未來將採輕症居家照護、檢疫解隔離方式改變，快篩劑需求大增，政府宣布開始徵用快篩劑，卻要到5月才以實名制方式讓民眾購買，政府宣布徵用後，導致藥局大缺貨，讓有需要的民眾一劑難求，快篩國家隊變成「快塞國家隊」。

江啟臣說，確診案例不斷增加，代表的是周邊潛藏確診者增加，加上多數是輕症或無症狀，容易造成誤判為感冒，民眾只能靠快篩劑來確認自身狀況，但現在卻買不到，只能繼續上班、外出活動，恐不利疫情防治。

他呼籲政府在實名制實施前的空窗期，應先提出配套措施，讓民眾可取得快篩自我檢測，除了安定民心、也可減少疫情擴散。

另外，莫德納兒童疫苗已通過EUA，ACIP明將要開會討論接種方式。江啟臣說，開放兒童接種已是預料中事，過去國內成人接種後副作用較強，面對兒童能否承受接種後的副作用，可能除了施打時需家長陪同，接種後更需照護，目前規定成人可請疫苗接種假，籲請政府應給予家長陪同照顧兒童接種疫苗的照護假，讓接種疫苗的兒童獲得更妥善的照

新冠肺炎

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