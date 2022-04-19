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北市疫情累計485件違規 1149萬元罰鍰尚未繳納

中央社 / 記者陳昱婷台北19日電

COVID-19疫情延燒逾2年，台北市衛生局今天指出，相關違規共計開罰485件、4254萬餘元，其中384件已繳納，還有1149萬元罰鍰還沒收到，將按照行政程序法持續催繳。

台北市議會今天上午舉行警政衛生委員會，國民黨籍議員李傅中武詢問，因違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關規定遭告發的違規共有多少件。

衛生局疾管科長張惠美答詢指出，從109年統計至今，共有485件違規，裁罰總金額為新台幣4254萬餘元；其中384件已經繳納3104萬餘元罰鍰，剩下101件共1149萬元罰鍰還沒繳納。

李傅中武進一步詢問，有多少民眾被裁罰後提出訴願、尚未繳納的罰鍰如何處理。

張惠美說，485件中大約有90件提出訴願，幾乎都被駁回，尚未繳納罰鍰的則會按照行政程序法，再度寄出繳費通知單善意提醒，有困難也可以申請分期繳納，若仍不繳納則會移送法院催繳，可能遭強制執行。

李傅中武提醒，例如新北市三峽區有一名18歲男子確診後外出被罰150萬元，雖然他自私自利的行為非常可惡，影響到很多人，但150萬元可能就會繳不出來，衛生局要再去催繳沒繳罰鍰的人，不能變成呆帳。

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