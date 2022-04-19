莫德納是大魔王？ 專家：勿套用成人經驗至兒童

衛福部食藥署日前通過莫德納疫苗用於6至11歲兒童接種，但消息一出卻引起許多家長反彈，湧入衛福部臉書留言怒罵「莫德納是大魔王」、「為何要孩子當白老鼠？」更有人說「大人就受不了副作用了，何況是小孩」。不過專家認為，不能以成人經驗套用到兒童身上，認為莫德納是「大魔王」；若家長真的擔心，最好的方式是找兒科醫師諮詢評估。

相較於國外兒童使用較多的BNT／輝瑞疫苗，我國卻先通過莫德納疫苗的EUA，引發家長擔憂。指揮中心指揮官陳時中強調，疫苗不是強迫，一向都採自願。而政府有責任把疫苗利弊說明清楚，讓家長可以做好判斷。

兒童接種疫苗會有同意書，家長拿到同意書後有任何疑問都可以諮詢，認為適合接種再施打。

指揮中心昨也整理出國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟、英國、澳洲與加拿大則分別在二至四月核准。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，莫德納已提出明確明確的臨床試驗結果，並通過歐美國家的EUA，代表其防疫效果和安全性是被認可的。而臨床試驗中也會觀察副作用，看到多為局部疼痛、發燒，未看到如心肌炎等嚴重副作用。

他也強調，兒童劑量是成人的一半，且不能以成人經驗套用到兒童身上，認為莫德納是「大魔王」。現在疫情升溫，施打疫苗的利益超過潛在風險，「該打還是要打」；若家長真的擔心，最客觀方式就是找兒科醫師討論。

台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅則表示，目前沒有臨床試驗比較兒童施打莫德納與BNT／輝瑞疫苗的情形，因此副作用的程度無法比較；但可以知道的是，兒童接種莫德納疫苗致心肌炎風險低於青少年。

不過呂俊毅也坦言，由於莫德納拿到兒童適應症的時間較BNT／輝瑞疫苗晚，因此接種的人數較少、觀察時間也較短，專家間對於兒童是否應該接種的意見也很分歧，家長只能就自身的利弊進行風險評估；若不願接種疫苗則必須做好NPI（藥物介入措施）進行防疫，避免感染。

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