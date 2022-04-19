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「莫德納、BNT、高端」哪款疫苗學童的大魔王？家長吵翻聲量爆

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:FB/衛福部

文/蔡岳霖

衛福部食藥署17日公告通過莫德納疫苗6-11歲的EUA，可以打半劑，兩劑間隔28天，但有不少家長擔心孩童無法承受副作用，湧入衛福部臉書灌爆。對此，衛福部長陳時中18日在立法院受訪，表示這都是根據相關報告作出的決定，兒童不舒服的狀況，在實驗計畫中看起來與成人差不多，而且第二劑時間沒有明確決定，首要任務是要先把第一劑完成。另外，家長在拿到同意書以後，若有任何疑問也可以進一步諮詢，並非是強迫施打，政府有必要告知民眾利弊。事實上衛福部的這項公告，也讓疫苗討論度再度急速升溫，包括莫德納、BNT以及高端疫苗，到底哪一款適合小孩接種，更是創造網路高聲量，同時這回AZ疫苗不在眾多網友的討論範圍內，主要是因為目前疾管署規定AZ疫苗僅限18歲以上施打，所以未列在網路討論聲量範圍內來進行比對。

「大魔王 vs. 恐龍家長」 莫德納疫苗網路聲量單日飆升近2萬5千筆 

根據透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/03/19～2022/04/17）統計調查，光是17日有關莫德納疫苗網路聲量，就飆到2萬4,645筆，是近一個月來的新高。會引發這番熱議主因在於不少家長認為「國高中生都打BNT，國小生居然打莫德納」、「大人都受不了副作用了，何況是小孩」等等，更有家長直指「莫德納就是大魔王」；另外，當然也有網友幫忙抱屈「怎麼做怎樣錯」，回嗆反對的都是「恐龍家長」，同時也有網友貼文力挺衛福部，表示「澳洲及英國政府也開放兒童施打莫德納」。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

趙少康求助郭董買BNT「救救我們的孩子」 陳時中：鴻海一直在幫忙

國小學童施打莫德納引發的這波討論，連帶讓BNT以及高端疫苗討論度也隨之上升，根據透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/03/19～2022/04/17）統計觀察，其中BNT疫苗討論度，也達到1萬208筆。不少家長認為「國外兒童打什麼，我們就打什麼」。但外界同樣也好奇「為何不採購多國已經開打的BNT疫苗呢」，針對這個問題，陳時中18日在疫情記者會上解釋，因為生產兒童疫苗的輝瑞無亞洲販售權，指揮中心日前已與BNT、輝瑞與上海復興進行四方會談，但因為涉及利潤分配，目前沒有結果，不過BNT疫苗數量不足、要不要再繼續採購等話題，其實在4月1日時就開始探討，當日聲量也有6千697筆， 而當時鴻海創辦人郭台銘回應，想協助政府採購BNT，「等了一年多都沒有回應」。18日陳時中被問到是否會考慮郭董或台積電的等民間企業購買助攻疫？陳時中說「這段時間鴻海一直在幫忙，大家互相聯繫，這都沒有斷過」。另外，在4日9日有資料顯示，證實高端疫苗突破性感染比例是幾款疫苗中最低者，也讓網友好去討論，聲量數衝上7千605筆。

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image source:FB/衛福部

學童施打莫德納疫苗熱門關鍵字！「大魔王、白老鼠、恐龍家長」全上榜 

同樣透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/04/17～2022/04/18）觀察分析，從衛福部宣布莫德納適用6至11歲後之後，相關話題的網路熱門關鍵字，除了莫德納、高端、BNT之外，對於莫德納家長反彈的相關字詞也不少，像是「副作用、大魔王、白老鼠」全都上榜，力挺政府反批不贊成的家長是「恐龍家長」也包含在內；另外，針對鴻海創辦人郭台銘、台積電、慈濟捐的BNT已經用完了，陳時中說過的「國家有錢自己買」，其中「有錢」兩字，也因為家長們希望國外打什麼疫苗，台灣打什麼疫苗，再度上榜。

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 image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月19日至2022年04月17日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『莫德納、BNT、高端』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物


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