接觸確診者「社交距離APP」卻沒顯示 醫師揭3大可能

本土連日破千例屢創新高，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，即可免實聯制。不過，北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo值勤經常接觸確診者，使用3週後，APP卻顯示一排「無」字樣，他推測有3種原因。

醫師今（18）日在臉書發文表示，近三周使用了社交距離APP，依然沒收到接觸者的通知，實際上，他工作會面對確診者，所以知道一定有接觸，於是推測可能有三個原因，「確診者沒開手機藍牙或是沒安裝軟體」、「即使有開，大概兩邊的手機藍芽可能什麼原因也沒握到手」、「也因為確診風險高若又輕症的患者，在急診看診時間不太可能超過15分鐘的藍芽握手接觸」。

北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo值勤經常接觸確診者，使用3週後，APP卻顯示一排「無」字樣。 圖擷自 John Tai Kuo臉書

醫師反倒認為，社交距離APP適合部分特殊工作環境的人，像是不太易見光、密閉空間接觸大於15分鐘，有接觸風險又怕隱私被探查，這種工作性質很需要。但是，若要說夜店危險，「學校目前看起來比夜店更危險」。用APP藍芽握手來防疫，似乎還得等使用率上升才有效。

醫師呼籲，無論如何，對台灣的防疫架構要有信心。疫情後續確診的爆發曲線有機會拉得比較平，但會拉長衝擊時間。防疫認知重構，和防疫責任的分級、轉型、自我負責這些事，看起來還是危機重重。

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