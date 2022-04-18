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總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

新北告急缺人及快篩試劑 市府召募退休醫護抗疫

中央社 / 新北18日電

新北市今天新增本土確診數達500例，新北市長侯友宜今天指出，新北急缺人力及快篩試劑，面對疫情衝擊，除對外召募退休醫護當志工外，還呼籲中央簡化居隔流程及支援更多試劑。

侯友宜今天在新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，這幾天他雖在自主健康監測中，但依舊按照規定進行快篩，今天記者會前也快篩，結果為陰性，他也趁這幾天盤點新北市居隔等各種的量能。

他說，新北市確診最多，匡列隔離人數已達到1萬4616人，自居家照護計畫試行以來，截至昨天已累積居家照護1070人，未來數量只會往上走，「現在只是大浪，還不是海嘯，絕對不是高峰」。

他表示，永遠要最壞打算及做最好的準備，以確保醫療量能，各縣市在匡列上，基層人員花費很多時間處理居隔及解隔通知書，還有電話說明等行政作業，消耗第一線人員量能，所以新北市透過衛生體系建議中央能否在合法的方式下解決問題，是否能以健保快易通、簡訊等方式通知匡列者。

侯友宜指出，居隔者須進行核酸檢測（PCR）的制度應檢討，需大量防疫計程車運送並造成醫院大排長龍，建議中央讓快篩為陽性再進行PCR。

他表示，新北快篩試劑量嚴重不足，新北很早就向廠商訂了大量快篩試劑，但因中央宣布徵收，讓業者一直無法順利交貨。目前新北市居隔人數，每人在期間就需要4劑快篩，若1次發放就需要5萬6000支快篩試劑。

他指出，目前若採逐次發放篩劑，基層員警可能就會因發放而忙翻了、電話也可能會被打爆，呼籲業者共體時艱，以共同契約方式快速提供新北市府更多資源，他也拜託中央多幫忙、業者多配合。

侯友宜表示，新北市今天新增本土確診數500例，市府人力還能應付，但未來若每天持續新增，甚至可能上萬人確診時，就需要有很多人力物力，需要事先做長遠準備，因此，新北市府召募志工與退休醫護，提早作教育訓練等準備。

新北市衛生局長陳潤秋向中央社記者說明，新北早已向廠商下訂居隔及居家照護所需的快篩試劑，但廠商反映因遭中央徵用，因而遲遲無法交貨，市府目前僅收到中央提供高風險區20萬試劑中的3萬劑，試劑嚴重不足，衛生局目前也已無庫存了。

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