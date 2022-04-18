北市莫德納存量已有壓力 盼中央盡速提供疫苗

6至11歲兒童可接種莫德納疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，北市小學生超過12萬人，以7成預估也要將近9萬劑，再加上長者、移工的接種量，疫苗量能已有壓力，盼中央盡速提供。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）視訊疫情記者會，副市長蔡炳坤說明北市疫苗量能，市長柯文哲在隔離中因此以視訊方式參與記者會。

蔡炳坤表示，本週4萬多人預約疫苗，加上各大醫院量能，這週應可接種超過6萬人，下週量能還會增加，北市預約系統在診所與台北車站、捷運松山站中型接種站提供莫德納疫苗；各大醫院預約部分，AZ疫苗有11家醫院共1455劑、莫德納有34家醫院共1萬8670劑、高端疫苗有18家醫院共3425劑，合計可提供超過8萬7000劑。

蔡炳坤指出，莫德納疫苗量能有點吃緊，之後台北車站與松山兩個中型接種站的現場掛號名額，號碼牌發完之後就不再加發。

蔡炳坤並表示，6至11歲兒童若要打莫德納疫苗，以北市而言有12萬多人，即便暫時以7成接種率估算，也要將近9萬劑，再加上65歲以上長者及移工的量，開始有疫苗不足的壓力，希望中央盡速提供。

媒體提問柯文哲，有家長對兒童打莫德納疫苗有疑慮。柯文哲回應，看其他國家數據，雖不能保證沒有副作用，但整體還是利大於弊，「有就先打」，也因為兒童染疫後重症的很少，接種疫苗主要是防止傳染大人或免疫力低的長者。

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