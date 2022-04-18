疫情升溫 台灣社交距離APP近800萬次下載
COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心鼓勵下載台灣社交距離App。指揮中心今天統計，過去6天增加百萬次下載，截至17日全台累計已有795萬次。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數連日破千例，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，使用此APP即可免實聯制。指揮中心日前表示，推廣目標為1300萬次下載，約占15至64歲族群的8成。
媒體今天在疫情記者會上追問台灣社交距離App最新下載狀況，指揮中心統計，截至17日，台灣社交距離APP累計達795萬3825次下載。
指揮中心上週統計，截至4月11日，台灣社交距離APP有689萬次下載。指揮官陳時中今天說，自11日後，統計到17日又增加100多萬次下載，下載量近800萬次。
疫情持續升溫，媒體詢問若累計破百萬人染疫，醫療量能與藥物準備是否足夠。陳時中回應，若以2成民眾、約350萬人染疫來推算，目前採購70萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid數量足夠，因實際用藥比例沒這麼高。
媒體追問，目前國際間搶購輝瑞口服藥物，是否會推動自製口服藥抗病毒藥物。陳時中說，自製恐怕來不及，但未來若有合作代工並不反對；目前已有70萬人份的合約基本保障。
媒體並提問，台北市長柯文哲稱有6萬人被居家隔離，要花多少力氣照顧，並稱台灣本週會陷入大亂局面。
對此，陳時中說，確診數多，各地政府要與中央合作，與其預測會不會亂，不如起而行更為重要。他也提到，台北市確診個案多，確診者居家照護今天起才從信義區開始做，「恐怕腳步還是要更快一點」。
柯文哲與副市長黃珊珊接觸確診者，遭匡列展開居家隔離，媒體詢問黃珊珊開會時背景房門開啟，是否合乎相關規定。
陳時中表示，這屬於個人隱私，也許是1人1戶居家隔離。他並說，黃珊珊執行防疫已久，相信黃珊珊知道相關規則，遵守規定是保護自己、保護家人。
▪【疫情專題】4月18日新增本土1,390例、境外移入90例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言