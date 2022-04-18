快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

疫情升溫 台灣社交距離APP近800萬次下載

中央社 / 台北18日電

COVID-19疫情升溫，中央流行疫情指揮中心鼓勵下載台灣社交距離App。指揮中心今天統計，過去6天增加百萬次下載，截至17日全台累計已有795萬次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診數連日破千例，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，使用此APP即可免實聯制。指揮中心日前表示，推廣目標為1300萬次下載，約占15至64歲族群的8成。

媒體今天在疫情記者會上追問台灣社交距離App最新下載狀況，指揮中心統計，截至17日，台灣社交距離APP累計達795萬3825次下載。

指揮中心上週統計，截至4月11日，台灣社交距離APP有689萬次下載。指揮官陳時中今天說，自11日後，統計到17日又增加100多萬次下載，下載量近800萬次。

疫情持續升溫，媒體詢問若累計破百萬人染疫，醫療量能與藥物準備是否足夠。陳時中回應，若以2成民眾、約350萬人染疫來推算，目前採購70萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid數量足夠，因實際用藥比例沒這麼高。

媒體追問，目前國際間搶購輝瑞口服藥物，是否會推動自製口服藥抗病毒藥物。陳時中說，自製恐怕來不及，但未來若有合作代工並不反對；目前已有70萬人份的合約基本保障。

媒體並提問，台北市長柯文哲稱有6萬人被居家隔離，要花多少力氣照顧，並稱台灣本週會陷入大亂局面。

對此，陳時中說，確診數多，各地政府要與中央合作，與其預測會不會亂，不如起而行更為重要。他也提到，台北市確診個案多，確診者居家照護今天起才從信義區開始做，「恐怕腳步還是要更快一點」。

柯文哲與副市長黃珊珊接觸確診者，遭匡列展開居家隔離，媒體詢問黃珊珊開會時背景房門開啟，是否合乎相關規定。

陳時中表示，這屬於個人隱私，也許是1人1戶居家隔離。他並說，黃珊珊執行防疫已久，相信黃珊珊知道相關規則，遵守規定是保護自己、保護家人。

新冠肺炎

延伸閱讀

確保醫療量能 陳時中：地方可優先徵召退休醫護

綠初選紛爭！海派新人控對手用陳時中合照 黨中央受理

台南議員初選爆紛爭 張豪澤批對手盜用陳時中照片簽名

輝瑞兒童疫苗採購卡關 陳時中：外力干預不多

相關新聞

採購輝瑞兒童疫苗卡關「找郭台銘幫忙？」 陳時中鬆口回應

輝瑞兒童疫苗採購談判逾2個月，外界關注採購卡關是否受政治影響， 指揮中心指揮官陳時中說，沒有直接證據，談判過程外力干預不...

接觸確診者「社交距離APP」卻沒顯示 醫師揭3大可能

本土連日破千例屢創新高，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，即可免實聯制。不過，北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo值勤經常接觸確診者，使用3週後，APP卻顯示一排「無」字樣，他推測有3種原因。

圖表整理包／一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離

近日本土疫情升溫，患者以輕症及無症狀為主，為維持醫療量能，指揮中心宣布調整輕重症分流收治條件，明訂65歲以下、無懷孕或無血液透析的輕症個案可居家照護。...

兒童疫苗只開放莫德納 台灣又當國際白老鼠

有鑑於疫情加劇，兒童及青少年族群沒有疫苗可打，恐將成為防疫破口，衛福部昨（17日）天宣布，通過莫德納疫苗用於6到11歲兒童的緊急接種。此舉看似可解目前對青少年和兒童疫苗的燃眉之急，但仍潛藏危機。首先，是各國對於莫德納疫苗用於兒童仍有疑慮，其次，是目前莫德納疫苗存量也所剩不多。衛福部的做法，是病急亂投醫，還是真能解決問題？

兒童接種疫苗 國民黨醫療委員會三問陳時中

國內出現幼兒重症案例，國民黨醫療委員會呼籲指揮中心重視幼兒保護，並發出新聞稿指出，參考歐、美、英、澳等國的防疫措施，為兒...

藍委：沒企業幫忙 蔡政府採購BNT就只聞樓梯響？

連續幾天本土確診破千，疫情延燒。國民黨立委賴士葆表示，首件兒童染疫爆發重症昏迷插管的案例讓多數家長嚇壞了，指揮中心宣布已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。