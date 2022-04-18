中央發10萬份快篩 黃珊珊：優先給確診與居隔者

有鑑於疫情加劇，兒童及青少年族群沒有疫苗可打，恐將成為防疫破口，衛福部昨（17日）天宣布，通過莫德納疫苗用於6到11歲兒童的緊急接種。此舉看似可解目前對青少年和兒童疫苗的燃眉之急，但仍潛藏危機。首先，是各國對於莫德納疫苗用於兒童仍有疑慮，其次，是目前莫德納疫苗存量也所剩不多。衛福部的做法，是病急亂投醫，還是真能解決問題？

2022-04-18 23:25