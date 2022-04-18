中央發10萬份快篩 黃珊珊：優先給確診與居隔者
台北市副市長黃珊珊表示，中央通知發給北市10萬份快篩劑，原先想比照基隆進行類普篩，但近來居家隔離人數增加太多，這10萬份會優先讓居隔者及確診者回家篩檢用。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情視訊記者會，副市長黃珊珊說明中央配發的家用快篩試劑如何分配使用。
黃珊珊表示，原先跟中央申請20萬份快篩劑，中央最新通知會發給北市10萬劑，原本是想比照基隆進行類普篩，但現在急需快篩劑的是居家隔離及確診者回家篩檢之用，因為人數突然劇增，現以這兩部分為優先。
另一方面，黃珊珊說明中山區酒店等「七大行業」加強稽查結果，從1日至13日稽查231家次，5家次違規，4家未落實實聯制、1家消費者疫苗接種不合規定；萬華茶室則稽查84家次、3家次違規，2家未落實實聯制，1家消費者疫苗接種不合規定。
疫情快報
▪【疫情專題】4月18日新增本土1,390例、境外移入90例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言