確保醫療量能 陳時中：地方可優先徵召退休醫護

COVID-19本土疫情升溫，各界擔憂醫療量能吃緊，中央是否調派疫情較輕地區醫護支援雙北，指揮中心指揮官陳時中說，擬優先朝向徵召退休或未在崗位上醫護人員回來協助。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例連續4天單日新增破千例，持續為每天新增個案數最多的新北市擔憂醫療系統不堪負荷，決定比照台北市發出醫護徵召令，號召離職、退休醫護人員加入抗疫行列，媒體關注中央是否考慮調派疫情風險較低的地區醫護人員支援雙北。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前還沒有調派規劃，各個醫療量能較吃緊縣市可優先徵召退休或未在崗位上醫護人員協助，盼各縣市盡快完成徵召。中央也研議協助簡化行政流程，若未來出現大量病患，以利降低第一線醫護或衛生民政系統壓力。

有媒體詢問，台灣單日達到多少確診人數，可能面臨醫療量能極限。陳時中表示，將努力不讓疫情快速攀升，在大規模流行情況之下，全民落實防疫，就能達成防護能力，疫情就愈來愈趨向流感化，重點是不要有猛爆性疫情發展，這樣就能把醫療量能保存。

另外，國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，針對這名重症2歲幼兒現況，陳時中表示，已請台大醫院會診，一定會盡最大力量救治。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，居家照護相關就醫指引將進一步研議以撥打1922專線，快速詳細說明就醫方式，避免民眾多次轉接；24小時緊急醫療和遠距支援平台，可提供居家檢疫隔離或照護者使用，遠距平台可連結到119轉送，待資料彙整好會跟民眾說明。

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