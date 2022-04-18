指揮中心：澳加英與歐盟皆核准莫德納用於兒童
衛福部食藥署通過半劑量莫德納疫苗用於6至11歲兒童，指揮中心指揮官陳時中今天表示，先前歐盟、英國、澳洲與加拿大，也核准莫德納疫苗用於兒童族群。
衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。
陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，因有媒體關心，因此整理出國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。
媒體詢問兒童使用的莫德納疫苗與輝瑞BNT疫苗，劑量相差達5倍。陳時中強調，最適合的劑量是經過研究與人體試驗決定，且疫苗內容物也不能直接用體積來比較劑量，要根據仿單來做。
媒體另問有專家建議延長兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2劑間隔時間，陳時中說，將待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員討論後做出建議。
指揮中心統計，4月16日至17日COVID-19疫苗接種18萬6376人次，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.13%、第2劑79.35%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率55.13%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，可以施打且已施打的比率為78.89%。
另自4月22日起部分場所或活動疫苗接種規定加嚴，如上健身房、參加旅遊團須接種滿3劑疫苗，引發各界討論。
媒體提問，交通部長王國材表示看新聞才知道旅遊團疫苗新制。陳時中坦言，王國材說的沒錯，當時因單日確診數高，時間上相對趕，且考量新制公布至上路有1週緩衝期，因此未與相關單位溝通，僅與行政院報告，他也對此表達抱歉。
媒體追問跟團旅遊不符合疫苗新規定，是否有罰則。陳時中說，目前並未對此有罰則，防疫人人有責，打疫苗不是壞事、是好事，要求疫苗接種是希望大家保護自己。
媒體另問健身房也要接種3劑苗政策引發不滿，網紅「館長」陳之漢質疑深蹲比吃飯容易染疫。陳時中重申，打疫苗並非壞事，健身房運動會脫口罩，呼吸、位處室內都有影響，因此要求加強疫苗接種規定，盼大家配合。
陳時中並表示，希望大家盡量做好，現在防疫方針是盡量不妨害正常生活，無論是疫苗接種要求或下載台灣社交距離APP，都是可自我保護的方式，「這不是要害人，是要救人」。
▪【疫情專題】4月18日新增本土1,390例、境外移入90例 無病歿
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
▪【QA整理包】輕重症分流「誰才可住家裡」？秒懂居家資格、解隔條件
▪【QA整理包】公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件
▪【QA整理包】實聯制能不掃嗎？「台灣社交距離App」10個QA懂怎麼用
▪【QA問答】打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？勞工權益一次看清楚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言