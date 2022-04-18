指揮中心：澳加英與歐盟皆核准莫德納用於兒童

衛福部食藥署通過半劑量莫德納疫苗用於6至11歲兒童，指揮中心指揮官陳時中今天表示，先前歐盟、英國、澳洲與加拿大，也核准莫德納疫苗用於兒童族群。

衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，因有媒體關心，因此整理出國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。

媒體詢問兒童使用的莫德納疫苗與輝瑞BNT疫苗，劑量相差達5倍。陳時中強調，最適合的劑量是經過研究與人體試驗決定，且疫苗內容物也不能直接用體積來比較劑量，要根據仿單來做。

媒體另問有專家建議延長兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2劑間隔時間，陳時中說，將待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員討論後做出建議。

指揮中心統計，4月16日至17日COVID-19疫苗接種18萬6376人次，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.13%、第2劑79.35%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率55.13%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，可以施打且已施打的比率為78.89%。

另自4月22日起部分場所或活動疫苗接種規定加嚴，如上健身房、參加旅遊團須接種滿3劑疫苗，引發各界討論。

媒體提問，交通部長王國材表示看新聞才知道旅遊團疫苗新制。陳時中坦言，王國材說的沒錯，當時因單日確診數高，時間上相對趕，且考量新制公布至上路有1週緩衝期，因此未與相關單位溝通，僅與行政院報告，他也對此表達抱歉。

媒體追問跟團旅遊不符合疫苗新規定，是否有罰則。陳時中說，目前並未對此有罰則，防疫人人有責，打疫苗不是壞事、是好事，要求疫苗接種是希望大家保護自己。

媒體另問健身房也要接種3劑苗政策引發不滿，網紅「館長」陳之漢質疑深蹲比吃飯容易染疫。陳時中重申，打疫苗並非壞事，健身房運動會脫口罩，呼吸、位處室內都有影響，因此要求加強疫苗接種規定，盼大家配合。

陳時中並表示，希望大家盡量做好，現在防疫方針是盡量不妨害正常生活，無論是疫苗接種要求或下載台灣社交距離APP，都是可自我保護的方式，「這不是要害人，是要救人」。

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