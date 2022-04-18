快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

指揮中心：澳加英與歐盟皆核准莫德納用於兒童

中央社 / 台北18日電
莫德納疫苗。 中央社
莫德納疫苗。 中央社

衛福部食藥署通過半劑量莫德納疫苗用於6至11歲兒童，指揮中心指揮官陳時中今天表示，先前歐盟、英國、澳洲與加拿大，也核准莫德納疫苗用於兒童族群。

衛生福利部食品藥物管理署17日通過莫德納（Moderna）疫苗適用於6至11歲兒童的緊急使用授權（EUA），劑量為成人的一半。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，因有媒體關心，因此整理出國際間莫德納疫苗用於兒童族群的核准情形，歐盟於3月3日核准，英國、澳洲與加拿大分別於4月14日、2月17日與3月17日也已核准。

媒體詢問兒童使用的莫德納疫苗與輝瑞BNT疫苗，劑量相差達5倍。陳時中強調，最適合的劑量是經過研究與人體試驗決定，且疫苗內容物也不能直接用體積來比較劑量，要根據仿單來做。

媒體另問有專家建議延長兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗2劑間隔時間，陳時中說，將待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家委員討論後做出建議。

指揮中心統計，4月16日至17日COVID-19疫苗接種18萬6376人次，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑84.13%、第2劑79.35%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率55.13%；若以符合追加劑接種間隔人數統計，可以施打且已施打的比率為78.89%。

另自4月22日起部分場所或活動疫苗接種規定加嚴，如上健身房、參加旅遊團須接種滿3劑疫苗，引發各界討論。

媒體提問，交通部長王國材表示看新聞才知道旅遊團疫苗新制。陳時中坦言，王國材說的沒錯，當時因單日確診數高，時間上相對趕，且考量新制公布至上路有1週緩衝期，因此未與相關單位溝通，僅與行政院報告，他也對此表達抱歉。

媒體追問跟團旅遊不符合疫苗新規定，是否有罰則。陳時中說，目前並未對此有罰則，防疫人人有責，打疫苗不是壞事、是好事，要求疫苗接種是希望大家保護自己。

媒體另問健身房也要接種3劑苗政策引發不滿，網紅「館長」陳之漢質疑深蹲比吃飯容易染疫。陳時中重申，打疫苗並非壞事，健身房運動會脫口罩，呼吸、位處室內都有影響，因此要求加強疫苗接種規定，盼大家配合。

陳時中並表示，希望大家盡量做好，現在防疫方針是盡量不妨害正常生活，無論是疫苗接種要求或下載台灣社交距離APP，都是可自我保護的方式，「這不是要害人，是要救人」。

新冠肺炎

延伸閱讀

交長指看新聞才知打疫苗才能參加旅行團 陳時中：抱歉

初選文宣遭控盜用陳時中照及簽名 蔡宗翰回應了

影／參選人與陳時中合掛看板？蔣萬安：防疫不需參雜政治

影／ 快篩試劑需求增 陳時中：實名制最快５月上路

相關新聞

採購輝瑞兒童疫苗卡關「找郭台銘幫忙？」 陳時中鬆口回應

輝瑞兒童疫苗採購談判逾2個月，外界關注採購卡關是否受政治影響， 指揮中心指揮官陳時中說，沒有直接證據，談判過程外力干預不...

接觸確診者「社交距離APP」卻沒顯示 醫師揭3大可能

本土連日破千例屢創新高，指揮中心鼓勵下載台灣社交距離APP，若需長時間逗留的場域，即可免實聯制。不過，北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo值勤經常接觸確診者，使用3週後，APP卻顯示一排「無」字樣，他推測有3種原因。

圖表整理包／一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離

近日本土疫情升溫，患者以輕症及無症狀為主，為維持醫療量能，指揮中心宣布調整輕重症分流收治條件，明訂65歲以下、無懷孕或無血液透析的輕症個案可居家照護。...

兒童疫苗只開放莫德納 台灣又當國際白老鼠

有鑑於疫情加劇，兒童及青少年族群沒有疫苗可打，恐將成為防疫破口，衛福部昨（17日）天宣布，通過莫德納疫苗用於6到11歲兒童的緊急接種。此舉看似可解目前對青少年和兒童疫苗的燃眉之急，但仍潛藏危機。首先，是各國對於莫德納疫苗用於兒童仍有疑慮，其次，是目前莫德納疫苗存量也所剩不多。衛福部的做法，是病急亂投醫，還是真能解決問題？

兒童接種疫苗 國民黨醫療委員會三問陳時中

國內出現幼兒重症案例，國民黨醫療委員會呼籲指揮中心重視幼兒保護，並發出新聞稿指出，參考歐、美、英、澳等國的防疫措施，為兒...

藍委：沒企業幫忙 蔡政府採購BNT就只聞樓梯響？

連續幾天本土確診破千，疫情延燒。國民黨立委賴士葆表示，首件兒童染疫爆發重症昏迷插管的案例讓多數家長嚇壞了，指揮中心宣布已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。