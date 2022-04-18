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採購輝瑞兒童疫苗卡關「找郭台銘幫忙？」 陳時中鬆口回應

中央社 / 台北18日電
有媒體詢問是否再次透過鴻海、台積電等民間企業協助採購輝瑞BNT兒童疫苗，陳時中重申，在台灣、輝瑞、BNT及上海復星四方合約之中，民間一直積極幫忙協助。圖為鴻海集團創辦人郭台銘。記者曾吉松／攝影
有媒體詢問是否再次透過鴻海、台積電等民間企業協助採購輝瑞BNT兒童疫苗，陳時中重申，在台灣、輝瑞、BNT及上海復星四方合約之中，民間一直積極幫忙協助。圖為鴻海集團創辦人郭台銘。記者曾吉松／攝影

輝瑞兒童疫苗採購談判逾2個月，外界關注採購卡關是否受政治影響， 指揮中心指揮官陳時中說，沒有直接證據，談判過程外力干預不多，主要是各公司確保權益問題。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例激增，兒童能否接種疫苗提升防護力備受關注。衛生福利部食品藥物管理署昨天通過緊急授權莫德納（Moderna）疫苗擴大使用於6到11歲兒童，但輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童專用疫苗授權進度慢，且仍在採購談判中。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，BNT公司未製造兒童疫苗，兒童疫苗是由輝瑞藥廠製造，所以無法直接跟BNT購買，BNT疫苗大中華地區代理商上海復星醫藥並無輝瑞疫苗的代理權，且輝瑞疫苗銷售區域排除大中華地區，談判必須把輝瑞拉進來，合約關係複雜。

外界好奇輝瑞兒童疫苗與BNT成人疫苗內容物相同，是否可直接買BNT疫苗替兒童施打，陳時中表示，「恐怕不是那麼適合」，所謂兒童疫苗，是分裝小劑量的兒童專用疫苗，管理相當嚴格，若開發單位有做相關實驗，當然是可以，若沒有，恐怕食藥署很難審核通過。

傳出香港兒童接種BNT採用「抽取1/3成人劑量」，對於台灣可否比照，陳時中表示，不知道此訊息是否正確，任何國家疫情不受控制，確實可能以公權力執行超乎仿單(說明書)行為，香港前段時間疫情嚴峻，屬於緊急事件，但台灣基本上仍會依照科學證據，遵循仿單施打。

有媒體詢問是否再次透過鴻海、台積電等民間企業協助採購輝瑞BNT兒童疫苗，解決採購困境，陳時中重申，在台灣、輝瑞、BNT及上海復星四方合約之中，一直與民間企業互相聯繫，這都沒有斷過，民間一直積極幫忙協助，希望這次合約是含成人及兒童疫苗一起洽談。

新冠肺炎

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