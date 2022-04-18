居家照護確診者發病日達10天 無須採檢可解除隔離

指揮中心今天公布，無症狀、輕症確診者解除隔離治療條件新制，居家照護確診者發病日達10天，依據Omicron變異株特性，研判不再具傳染力，無須採檢始得解除隔離治療。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中公布，依據16日專家諮詢會議決議，修訂無症狀、輕症COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者解除隔離治療條件，無症狀或症狀緩解，只要符合以下任一條件，始得解除隔離治療，並進行7天自主健康管理。

條件一為距發病/採檢日第4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性/Ct值大於30；條件二為距發病/採檢日第5至9天內，追蹤一次快篩或PCR陰性/Ct值大於30；條件三為距發病/採檢日達10天，無須採檢，始得解除隔離治療。

不論是住院、加強版集檢所/加強版防疫旅館的輕症、無症狀患者都適用上述3大條件，但值得注意的是，由於上述所稱快篩須由醫事人員執行，所以居家照護確診者不適用條件一及二，解除隔離條件僅適用距發病/採檢日達10天，無須採檢，始得解除隔離治療。

針對發病/採檢日達10天，無須採檢的解隔離新制，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據美國、日本等國際文獻資料，依據Omicron變異株特性，病毒量最高落在第3至5天，感染第5天病毒量就會開始下降，第7至9天傳染力已非常低，第10天以上無法培養檢體病毒，視同不具傳染力。

羅一鈞表示，依據科學證據，證明感染Omicron變異株第10天可認定為不具傳染力，民眾無需擔心傳播風險；針對居家照護確診者暫時僅可採取隔離滿10天，作為解除隔離條件，後續會再視疫情變化，進行滾動式修訂。

國內本土病例連續4天新增超過千例，染疫者集中隔離場所數量吃緊，陸續有縣市加入「輕症居家照護」行列，截至昨天參與縣市包含新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、基隆市，今天新增新竹市，國內共有10個「輕症居家照護」縣市。

至於醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為5389床，空床數3399床，空床率63.1%；50家中央集中檢疫所總床數為6570床，其中1573個空床，空床率23.9%；地方加強型防疫旅館共6家1195床，其中131個空床，空床率11%。

有媒體問到，指揮中心日前預估各地方耗時2週可建置50家加強型防疫旅館，但現階段地方加強型防疫旅館僅有個位數，進度是否不如預期。陳時中表示，2週只是至少需要花費的時間，並非要求2週內全數建置完成，仍呼籲各地方政府有責任儘速開啟加強型防疫旅館，避免大量病人南北移動。

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