「到處充滿極限」僅1事例外 醫不忍開罵：與病毒共存爽到誰？

台灣本土疫情連續破千例，由於輕症患者數量為多，部分地方政府已開始規劃輕症居家隔離措施。北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰忍不住替醫護發聲，他無奈地說「台灣到處充滿極限...只有為了選舉講的幹話沒有極限」，直言「台灣與病毒共存到底爽到誰？」

蘇一峰在臉書發文表示，最近許多人終於了解採檢量能有極限，醫療量能有極限，隔離量能有極限，居家隔離有極限，病毒藥物買的數量有極限，他無奈感嘆「台灣到處充滿極限...只有為了選舉講的幹話沒有極限～」。

他直言，「我早說『與病毒共存其實比較累，累的是一般人和醫護』，台灣與病毒共存到底爽到誰啦？」

網友們紛紛留言表示「醫護人員辛苦了」、「醫護能被壓榨的程度也是無極限」、「量能極限全部都只是利用體制內的人在擠牙膏...」，也有網友發表看法，「想與病毒共存，大家要做的準備應當比三級還要多才行」、「每次看到說醫療量能足夠，就完全無極限的翻白眼。每次都要等到別人拿出證據證明，真的就是不夠的事實，才會安靜，不再說醫療量能足夠」。

商品推薦